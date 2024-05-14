https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945881408.html

Биография Елены Ямпольской

Биография Елены Ямпольской - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Елены Ямпольской

Советник президента РФ Елена Александровна Ямпольская родилась 20 июня 1971 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:48

2024-05-14T14:48

2024-05-14T14:48

справки

россия

елена ямпольская

москва

олег табаков

центральный дом актера имени а. а. яблочкиной

единая россия

российская академия художеств

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Советник президента РФ Елена Александровна Ямпольская родилась 20 июня 1971 года в Москве.В 1994 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) (сейчас Российский институт театрального искусства – ГИТИС) по специальности "театровед".В 1988-1990 годах работала внештатным корреспондентом журнала "Коммерческий вестник".В 1992-1994 годах была обозревателем отдела театра газеты "Культура".С 1994 по 1995 год – заведующая сектором творческого отдела Центрального дома актера имени А.А. Яблочкиной.В 1995-1997 годах Елена Ямпольская работала корреспондентом общественно-политической редакции, затем руководителем группы "Известия – культура" АО "Редакция газеты "Известия".В 1997-2003 годах – редактор отдела культуры ОАО "Информационно-издательская группа "Новые Известия".В 2003-2005 годах – редактор отдела культуры ООО "Издательство Х.Г.С.".В 2005 году Ямпольская занимала пост шеф-редактора "Театральных Новых Известий" ЗАО "Газета "Новые Известия".В 2006-2008 годах – редактор отдела культуры ОАО "Редакция газеты "Известия".В 2008-2011 годах работала заместителем главного редактора ОАО "Редакция газеты "Известия", затем заместителем главного редактора редакции газеты "Известия" ООО "Айньюс".В 2011-2016 годах Ямпольская занимала пост главного редактора АО "Редакция газеты "Культура". 18 сентября 2016 года избрана депутатом Государственной Думы РФ седьмого созыва. В 2016-2018 годах занимала пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В июле 2018 года возглавила комитет Государственной Думы по культуре. 19 сентября 2021 года была переизбрана депутатом Государственной Думы восьмого созыва. Являлась председателем комитета Государственной Думы по культуре. 14 мая 2024 года указом президента РФ Елена Ямпольская назначена на должность советника главы государства. Член партии "Единая Россия".Член президиума совета при президенте РФ по культуре и искусству. http://www.kremlin.ru/structure/councilsЧлен координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. http://www.kremlin.ru/acts/bank/46726Член Патриаршего совета по культуре. https://psk-mp.ru/92671.htmlПочетный член Российской академии художеств (2016).Лауреат театральной премии "Чайка" и премии "Искра" в области печатной прессы (2008), почетной премии Российского авторского общества "За вклад в развитие науки, культуры и искусства" (2011). Награждена золотой Пушкинской медалью. Автор нескольких книг, среди которых "12 сюжетов о любви и театре" (2001), "Елена Майорова и ее демоны" (2003), "В поисках Олега Табакова" (2005), "О культуре и не только" (2016).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, елена ямпольская, москва, олег табаков, центральный дом актера имени а. а. яблочкиной, единая россия, российская академия художеств