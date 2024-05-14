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Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением - РИА Новости, 14.05.2024
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13:35 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945859369.html
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением - РИА Новости, 14.05.2024
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением
Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:35
2024-05-14T13:35
госдума рф
елена ямпольская
вячеслав володин
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот вопрос на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ. "Учитывая, что дальше у нас работа в регионах, а Елене Александровне надо работать уже в новом качестве, конечно, мы надеемся на то, что на следующей неделе вы придете в Государственную Думу, где будет решаться вопрос о сложении полномочий", - сказал он на пленарном заседании.
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госдума рф, елена ямпольская, вячеслав володин, россия, политика, владимир путин
Госдума РФ, Елена Ямпольская, Вячеслав Володин, Россия, Политика, Владимир Путин
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением

Володин: новый советник президента Ямпольская сложит с себя полномочия депутата

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот вопрос на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ.
"Учитывая, что дальше у нас работа в регионах, а Елене Александровне надо работать уже в новом качестве, конечно, мы надеемся на то, что на следующей неделе вы придете в Государственную Думу, где будет решаться вопрос о сложении полномочий", - сказал он на пленарном заседании.
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Госдума РФЕлена ЯмпольскаяВячеслав ВолодинРоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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