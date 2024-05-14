https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945859369.html

Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением

Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением - РИА Новости, 14.05.2024

Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением

Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:35

2024-05-14T13:35

2024-05-14T13:35

госдума рф

елена ямпольская

вячеслав володин

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот вопрос на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ. "Учитывая, что дальше у нас работа в регионах, а Елене Александровне надо работать уже в новом качестве, конечно, мы надеемся на то, что на следующей неделе вы придете в Государственную Думу, где будет решаться вопрос о сложении полномочий", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945838345.html

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госдума рф, елена ямпольская, вячеслав володин, россия, политика, владимир путин