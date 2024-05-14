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Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением - РИА Новости, 14.05.2024
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением
Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:35
2024-05-14T13:35
2024-05-14T13:35
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот вопрос на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ. "Учитывая, что дальше у нас работа в регионах, а Елене Александровне надо работать уже в новом качестве, конечно, мы надеемся на то, что на следующей неделе вы придете в Государственную Думу, где будет решаться вопрос о сложении полномочий", - сказал он на пленарном заседании.
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госдума рф, елена ямпольская, вячеслав володин, россия, политика, владимир путин
Госдума РФ, Елена Ямпольская, Вячеслав Володин, Россия, Политика, Владимир Путин
Ямпольская сложит полномочия депутата в связи с новым назначением
Володин: новый советник президента Ямпольская сложит с себя полномочия депутата
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенная советником президента РФ Елена Ямпольская сложит свои полномочия в качестве депутата и главы комитета ГД по культуре, Госдума может решить этот вопрос на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ.
"Учитывая, что дальше у нас работа в регионах, а Елене Александровне надо работать уже в новом качестве, конечно, мы надеемся на то, что на следующей неделе вы придете в Государственную Думу, где будет решаться вопрос о сложении полномочий", - сказал он на пленарном заседании.