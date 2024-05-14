https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945794063.html
Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником
Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником
Президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:59
2024-05-14T10:59
2024-05-14T11:08
политика
россия
елена ямпольская
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил... Ямпольскую Елену Александровну – советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, елена ямпольская, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником
Путин подписал указ о назначении Елены Ямпольской советником президента