https://ria.ru/20240514/yadernyy_vzryv-1945751379.html

Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 14.05.2024

Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:40

2024-05-14T00:40

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России, говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, определяющем цели будущих расходов. "Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе", - указано в документе. Как отмечается профильный комитет обеспокоен недавними сообщениями о том, что Россия якобы разрабатывает "размещаемое в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия". Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам Москвы по неразмещению оружия в космосе. При этом американская администрация ранее заявляла о наличии угрозы национальной безопасности из-за якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия.

https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html

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