https://ria.ru/20240514/yadernyy_vzryv-1945751379.html
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 14.05.2024
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:40
2024-05-14T00:40
2024-05-14T00:56
в мире
россия
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_ed3021c048b383f12e0b35bdb4083588.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России, говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, определяющем цели будущих расходов. "Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе", - указано в документе. Как отмечается профильный комитет обеспокоен недавними сообщениями о том, что Россия якобы разрабатывает "размещаемое в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия". Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам Москвы по неразмещению оружия в космосе. При этом американская администрация ранее заявляла о наличии угрозы национальной безопасности из-за якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия.
https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_e29be3875ac06b0bb891cd530f3e23d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Конгресс США просит от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе