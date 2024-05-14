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Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 14.05.2024
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00:40 14.05.2024 (обновлено: 00:56 14.05.2024)
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Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 14.05.2024
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:40
2024-05-14T00:56
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России, говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, определяющем цели будущих расходов. "Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе", - указано в документе. Как отмечается профильный комитет обеспокоен недавними сообщениями о том, что Россия якобы разрабатывает "размещаемое в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия". Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам Москвы по неразмещению оружия в космосе. При этом американская администрация ранее заявляла о наличии угрозы национальной безопасности из-за якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия.
https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html
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в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
Конгресс просит Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Конгресс США просит от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России, говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, определяющем цели будущих расходов.
«
"Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе", - указано в документе.
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Как отмечается профильный комитет обеспокоен недавними сообщениями о том, что Россия якобы разрабатывает "размещаемое в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия".
Российские официальные лица настаивают на приверженности обязательствам Москвы по неразмещению оружия в космосе. При этом американская администрация ранее заявляла о наличии угрозы национальной безопасности из-за якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия.
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