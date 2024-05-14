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СМИ назвали цель визита Блинкена на Украину - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 14.05.2024 (обновлено: 11:14 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/wsj-1945786897.html
СМИ назвали цель визита Блинкена на Украину
СМИ назвали цель визита Блинкена на Украину - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ назвали цель визита Блинкена на Украину
Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:21
2024-05-14T11:14
россия
украина
киев
энтони блинкен
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону и "вернуть инициативу" на поле боя, которая, по мнению газеты Wall Street Journal, кажется недосягаемой на фоне ситуации в Харьковской области. Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл в Киев во вторник с необъявленным визитом. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, госсекретарь США в ходе своего визита на Украину встретится с Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева. "(Основная цель визита Блинкена - ред.) - обсудить, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинскую) оборону и позволить им (Киеву) вернуть инициативу на поле боя", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного американского чиновника. При этом издание отмечает, что "эта инициатива может оказаться недосягаемой" на фоне ситуации в Харьковской области. Ситуация, по данным Wall Street Journal, уже вынудила Киева направить подкрепление в регион. Также "это может поставить под угрозу другие участки украинского фронта", отмечает газета. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240514/blinken-1945762801.html
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россия, украина, киев, энтони блинкен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ назвали цель визита Блинкена на Украину

WSJ: Блинкен обсудит с Зеленским, как помочь Киеву укрепить оборону

© AFP 2024 / Pool/Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону и "вернуть инициативу" на поле боя, которая, по мнению газеты Wall Street Journal, кажется недосягаемой на фоне ситуации в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл в Киев во вторник с необъявленным визитом. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, госсекретарь США в ходе своего визита на Украину встретится с Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Вчера, 05:45
"(Основная цель визита Блинкена - ред.) - обсудить, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинскую) оборону и позволить им (Киеву) вернуть инициативу на поле боя", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного американского чиновника.
При этом издание отмечает, что "эта инициатива может оказаться недосягаемой" на фоне ситуации в Харьковской области.
Ситуация, по данным Wall Street Journal, уже вынудила Киева направить подкрепление в регион. Также "это может поставить под угрозу другие участки украинского фронта", отмечает газета.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Блинкен: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя
30 января, 00:38
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
4 апреля, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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