СМИ назвали цель визита Блинкена на Украину
WSJ: Блинкен обсудит с Зеленским, как помочь Киеву укрепить оборону
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону и "вернуть инициативу" на поле боя, которая, по мнению газеты Wall Street Journal, кажется недосягаемой на фоне ситуации в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл в Киев во вторник с необъявленным визитом. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, госсекретарь США в ходе своего визита на Украину встретится с Владимиром Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Вчера, 05:45
"(Основная цель визита Блинкена - ред.) - обсудить, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинскую) оборону и позволить им (Киеву) вернуть инициативу на поле боя", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного американского чиновника.
При этом издание отмечает, что "эта инициатива может оказаться недосягаемой" на фоне ситуации в Харьковской области.
Ситуация, по данным Wall Street Journal, уже вынудила Киева направить подкрепление в регион. Также "это может поставить под угрозу другие участки украинского фронта", отмечает газета.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.