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Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник
Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник - РИА Новости, 14.05.2024
Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник
Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:54
2024-05-14T21:54
2024-05-14T22:30
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тимур иванов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Генералу может грозить до 15 лет заключения.По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.При обысках у задержанного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991570.html
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россия, происшествия, юрий кузнецов, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, вооруженные силы рф
Россия, Происшествия, Юрий Кузнецов, Тимур Иванов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Вооруженные силы РФ
Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник
Источник: кадровику Минобороны Кузнецову вменяют получение взятки в 30 млн руб.