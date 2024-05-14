https://ria.ru/20240514/vzyatka-1946009066.html

Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник

Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник - РИА Новости, 14.05.2024

Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник

Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:54

2024-05-14T21:54

2024-05-14T22:30

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происшествия

юрий кузнецов

тимур иванов

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова превышает 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Генералу может грозить до 15 лет заключения.По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.При обысках у задержанного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.

https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991570.html

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россия, происшествия, юрий кузнецов, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, вооруженные силы рф