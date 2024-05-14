https://ria.ru/20240514/vzyatka-1945871234.html

В Башкирии задержали замглавы управления дорожного хозяйства

В Башкирии задержали замглавы управления дорожного хозяйства - РИА Новости, 14.05.2024

В Башкирии задержали замглавы управления дорожного хозяйства

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали заместителя руководителя управления дорожного хозяйства региона по делу о получении взятки в размере 2,9 миллиона рублей... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:15

2024-05-14T14:15

2024-05-14T14:15

происшествия

россия

республика башкортостан

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УФА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали заместителя руководителя управления дорожного хозяйства региона по делу о получении взятки в размере 2,9 миллиона рублей от подрядчика при реализации госконтракта, сообщила пресс-служба управления. "УФСБ России по Республике Башкортостан выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя руководителя ГКУ Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан по содержанию и эксплуатации автодорог, получившего взятку в особо крупном размере", - говорится в сообщении. На сайте управления значится, что заместителем руководителя по содержанию и эксплуатации автодорог является Ильшат Ишмуратов. В пресс-службе УФСБ по региону сообщают, что в период 2021-2024 года обвиняемый получил взятку на общую сумму 2,9 миллиона рублей от учредителя подрядной организации за общее покровительство при исполнении государственных контрактов, заключенных в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на выполнение работ по инструментальной оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений республики. "На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности", - сообщает пресс-служба. Ведомство распространило видео задержания чиновника. По кадрам видно, что Ишмуратов в тот момент, когда к нему ворвались силовики, сидел за рабочим столом и смотрел в монитор компьютера. Его заключают в наручники и выводят из кабинета.

https://ria.ru/20231030/vzyatki-1906194892.html

https://ria.ru/20240507/sk-1944304223.html

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происшествия, россия, республика башкортостан