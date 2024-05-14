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Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 14.05.2024
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11:55 14.05.2024 (обновлено: 11:59 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/vzryvy-1945815729.html
Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков"
Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 14.05.2024
Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков"
В Германии есть политические силы и юристы, готовые поддержать проведение расследования взрывов на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:55
2024-05-14T11:59
германия
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европа
андрей деркач
дарья дугина
владлен татарский
верховная рада украины
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МИНСК, 14 мая - РИА Новости. В Германии есть политические силы и юристы, готовые поддержать проведение расследования взрывов на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2", заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта. "Достаточно большое количество пострадавших в Германии от взрыва "Северных потоков". Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители. И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию", - сказал Деркач. Деркач считает, что такие же силы есть во Франции, США, "готовые включиться в этот процесс". "То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст", - сказал украинский политик. Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html
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германия, россия, европа, андрей деркач, дарья дугина, владлен татарский, верховная рада украины, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Германия, Россия, Европа, Андрей Деркач, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Верховная Рада Украины, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Авария на "Северных потоках"
В мире
Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков"

Экс-депутат Рады: в Берлине могут помочь расследованию взрыва "Северных потоков"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МИНСК, 14 мая - РИА Новости. В Германии есть политические силы и юристы, готовые поддержать проведение расследования взрывов на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2", заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта.
"Достаточно большое количество пострадавших в Германии от взрыва "Северных потоков". Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители. И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию", - сказал Деркач.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков"
13 мая, 11:10
Деркач считает, что такие же силы есть во Франции, США, "готовые включиться в этот процесс". "То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст", - сказал украинский политик.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России.
В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
26 апреля, 22:25
 
В миреГерманияРоссияЕвропаАндрей ДеркачДарья ДугинаВладлен ТатарскийВерховная Рада УкраиныГосдума РФГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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