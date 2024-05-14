https://ria.ru/20240514/vzryvy-1945815729.html

Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков"

Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 14.05.2024

Экс-депутат Рады оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков"

В Германии есть политические силы и юристы, готовые поддержать проведение расследования взрывов на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:55

2024-05-14T11:55

2024-05-14T11:59

германия

россия

европа

андрей деркач

дарья дугина

владлен татарский

верховная рада украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg

МИНСК, 14 мая - РИА Новости. В Германии есть политические силы и юристы, готовые поддержать проведение расследования взрывов на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2", заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта. "Достаточно большое количество пострадавших в Германии от взрыва "Северных потоков". Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители. И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию", - сказал Деркач. Деркач считает, что такие же силы есть во Франции, США, "готовые включиться в этот процесс". "То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст", - сказал украинский политик. Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html

https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, европа, андрей деркач, дарья дугина, владлен татарский, верховная рада украины, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"