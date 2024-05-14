Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 14.05.2024 (обновлено: 15:41 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/volodin-1945890374.html
Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы
Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы - РИА Новости, 14.05.2024
Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы
Повышение качества образования - это главный приоритет Госдумы, заявил на пленарном заседании палаты спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:05
2024-05-14T15:41
политика
россия
вячеслав володин
валерий фальков
михаил мишустин
госдума рф
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e3064c2271be76a37c382a838056f3d3.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Повышение качества образования - это главный приоритет Госдумы, заявил на пленарном заседании палаты спикер ГД Вячеслав Володин. "Еще раз хочется подчеркнуть, для нас главный приоритет - повышение качества образования. В этом вопросе мы с вами не просто партнеры, мы с вами должны объединится для достижения этой цели", - сказал Володин, обращаясь к кандидату на пост главы Минобрнауки Валерию Фалькову. Госдума во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина, в том числе и кандидатуру Фалькова.
https://ria.ru/20240514/obuchenie-1945888813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2f6685869ca0f5578236af5d95501d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, валерий фальков, михаил мишустин, госдума рф, навигатор абитуриента
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы

Володин: повышение качества образования главным приоритетом Госдумы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Повышение качества образования - это главный приоритет Госдумы, заявил на пленарном заседании палаты спикер ГД Вячеслав Володин.
"Еще раз хочется подчеркнуть, для нас главный приоритет - повышение качества образования. В этом вопросе мы с вами не просто партнеры, мы с вами должны объединится для достижения этой цели", - сказал Володин, обращаясь к кандидату на пост главы Минобрнауки Валерию Фалькову.
Госдума во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина, в том числе и кандидатуру Фалькова.
Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение
Вчера, 15:02
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВалерий ФальковМихаил МишустинГосдума РФНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала