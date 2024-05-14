https://ria.ru/20240514/volodin-1945890374.html

Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы

Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы - РИА Новости, 14.05.2024

Володин назвал качество образования главным приоритетом Госдумы

Повышение качества образования - это главный приоритет Госдумы, заявил на пленарном заседании палаты спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:05

2024-05-14T15:05

2024-05-14T15:41

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Повышение качества образования - это главный приоритет Госдумы, заявил на пленарном заседании палаты спикер ГД Вячеслав Володин. "Еще раз хочется подчеркнуть, для нас главный приоритет - повышение качества образования. В этом вопросе мы с вами не просто партнеры, мы с вами должны объединится для достижения этой цели", - сказал Володин, обращаясь к кандидату на пост главы Минобрнауки Валерию Фалькову. Госдума во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина, в том числе и кандидатуру Фалькова.

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политика, россия, вячеслав володин, валерий фальков, михаил мишустин, госдума рф, навигатор абитуриента