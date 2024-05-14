https://ria.ru/20240514/volodin-1945827443.html
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:21
2024-05-14T12:21
2024-05-14T12:43
россия
ольга любимова
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Коллеги, переходим к восьмому вопросу о проекте постановления Государственной Думы об утверждении Любимовой Ольги Борисовны министром культуры Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240514/shoygu-1945825663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Ольга Любимова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры
Володин: ГД рассматривает утверждение Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры