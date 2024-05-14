https://ria.ru/20240514/volodin-1945827443.html

Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры

Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры

Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:21

2024-05-14T12:21

2024-05-14T12:43

россия

ольга любимова

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Коллеги, переходим к восьмому вопросу о проекте постановления Государственной Думы об утверждении Любимовой Ольги Борисовны министром культуры Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240514/shoygu-1945825663.html

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Варвара Скокшина

россия, ольга любимова, вячеслав володин, госдума рф, политика