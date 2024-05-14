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Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024
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12:21 14.05.2024 (обновлено: 12:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/volodin-1945827443.html
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:21
2024-05-14T12:43
россия
ольга любимова
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Коллеги, переходим к восьмому вопросу о проекте постановления Государственной Думы об утверждении Любимовой Ольги Борисовны министром культуры Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.
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россия, ольга любимова, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Ольга Любимова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Госдума обсуждает утверждение Ольги Любимовой на пост министра культуры

Володин: ГД рассматривает утверждение Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра культуры РФ Ольга Любимова выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра культуры РФ Ольга Любимова выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра культуры РФ Ольга Любимова выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Ольги Любимовой министром культуры РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Коллеги, переходим к восьмому вопросу о проекте постановления Государственной Думы об утверждении Любимовой Ольги Борисовны министром культуры Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.
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РоссияОльга ЛюбимоваВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
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