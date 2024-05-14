https://ria.ru/20240514/volodin-1945788216.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Котякова главой Минтруда
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Котякова главой Минтруда - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Котякова главой Минтруда
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Котякова на пост министра труда РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:31
2024-05-14T10:31
2024-05-14T11:26
госдума рф
политика
россия
антон котяков
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Котякова на пост министра труда РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению пятого вопроса об утверждении Котякова Антона Олеговича министром труда и социальной защиты Российской Федерации ", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240514/minprirody-1945783614.html
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Госдума РФ, Политика, Россия, Антон Котяков, Вячеслав Володин
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Котякова главой Минтруда
Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Котякова главой Минтруда