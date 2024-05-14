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В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске - РИА Новости, 14.05.2024
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14:57 14.05.2024 (обновлено: 15:00 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/volchansk-1945886298.html
В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске
В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске - РИА Новости, 14.05.2024
В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске
Украинская армия не в силах удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских ударов управляемыми авиабомбами, заявили в репортаже... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:57
2024-05-14T15:00
в мире
харьковская область
волчанск
германия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинская армия не в силах удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских ударов управляемыми авиабомбами, заявили в репортаже немецкого канала Tagesschau."Особенно в Волчанске идут тяжелые бои. Российские солдаты, армия сбрасывают управляемые авиабомбы, что делает оборону Волчанска трудной задачей для ВСУ", — отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также подчеркнули, что украинская армия находится в трудном положении по всей Харьковской области. Кроме того, добавили в обзоре, ВСУ предпринимают попытки, чтобы остановить прорыв российской армии, однако она продолжает продвигаться вперед.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html
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харьковская область
волчанск
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в мире, харьковская область, волчанск, германия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Волчанск, Германия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске

Tagesschau: ВСУ не могут оборонять Волчанск из-за российских авиабомб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России
Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинская армия не в силах удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских ударов управляемыми авиабомбами, заявили в репортаже немецкого канала Tagesschau.
"Особенно в Волчанске идут тяжелые бои. Российские солдаты, армия сбрасывают управляемые авиабомбы, что делает оборону Волчанска трудной задачей для ВСУ", — отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.
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В репортаже также подчеркнули, что украинская армия находится в трудном положении по всей Харьковской области. Кроме того, добавили в обзоре, ВСУ предпринимают попытки, чтобы остановить прорыв российской армии, однако она продолжает продвигаться вперед.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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В миреХарьковская областьВолчанскГерманияВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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