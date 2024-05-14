https://ria.ru/20240514/volchansk-1945886298.html

В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске

В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске - РИА Новости, 14.05.2024

В ФРГ забили тревогу из-за российского оружия, применяемого в Волчанске

Украинская армия не в силах удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских ударов управляемыми авиабомбами, заявили в репортаже... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:57

2024-05-14T14:57

2024-05-14T15:00

в мире

харьковская область

волчанск

германия

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинская армия не в силах удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских ударов управляемыми авиабомбами, заявили в репортаже немецкого канала Tagesschau."Особенно в Волчанске идут тяжелые бои. Российские солдаты, армия сбрасывают управляемые авиабомбы, что делает оборону Волчанска трудной задачей для ВСУ", — отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также подчеркнули, что украинская армия находится в трудном положении по всей Харьковской области. Кроме того, добавили в обзоре, ВСУ предпринимают попытки, чтобы остановить прорыв российской армии, однако она продолжает продвигаться вперед.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html

https://ria.ru/20240514/aviatsiya-1945799584.html

харьковская область

волчанск

германия

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в мире, харьковская область, волчанск, германия, виталий ганчев, вооруженные силы украины