https://ria.ru/20240514/volchansk-1945827169.html

Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев

Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024

Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев

Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:20

2024-05-14T12:20

2024-05-14T12:40

специальная военная операция на украине

волчанск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее Ганчев сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части харьковского Волчанска."Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо", - сказал Ганчев.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волчанск, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина