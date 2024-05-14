https://ria.ru/20240514/volchansk-1945827169.html
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев
Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:20
2024-05-14T12:20
2024-05-14T12:40
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волчанск
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виталий ганчев
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее Ганчев сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части харьковского Волчанска."Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо", - сказал Ганчев.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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РИА Новости
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Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев
Ганчев: работы в Волчанске предстоит еще много, но паника в рядах ВСУ уже налицо