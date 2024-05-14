Рейтинг@Mail.ru
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 14.05.2024 (обновлено: 12:40 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/volchansk-1945827169.html
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев
Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:20
2024-05-14T12:40
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c3feb25432ed0dac9627d0333d77626.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее Ганчев сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части харьковского Волчанска."Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо", - сказал Ганчев.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
волчанск
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c2c982d414a99ac25fdfc32d4923d905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Украина
Паника в рядах подразделений ВСУ в Волчанске налицо, заявил Ганчев

Ганчев: работы в Волчанске предстоит еще много, но паника в рядах ВСУ уже налицо

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление российским войскам в Харьковской области, при этом испытывают панику, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее Ганчев сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части харьковского Волчанска.
"Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо", - сказал Ганчев.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала