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В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения - РИА Новости, 14.05.2024
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Республика Ингушетия
 
14:20 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/vodosnabzhenie-1945872872.html
В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения
В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения - РИА Новости, 14.05.2024
В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения
Власти Ингушетии продолжают работы по улучшению системы водоснабжения и обеспечению населенных пунктов республики чистой питьевой водой, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:20
2024-05-14T14:20
республика ингушетия
жкх
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии продолжают работы по улучшению системы водоснабжения и обеспечению населенных пунктов республики чистой питьевой водой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что Ингушетия в 2024 году направит на модернизацию системы водообеспечения республики 180 миллионов рублей. В 2023 году власти региона объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру, и с лета в регионе начал функционировать единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. "Между селами Барсуки и Плиево установлена новая насосная станция, благодаря которой почти все жители Плиево теперь имеют доступ к качественной воде. Параллельно ведутся работы по улучшению внутренних водопроводных сетей для полного обеспечения всех участков", - заявил Калиматов. По его словам, в процессе решения находится проблема, связанная с водопроводными сетями, малой пропускной способностью труб и их ветхостью. Также улучшилось водоснабжение в селениях Барсуки и Гази-Юрт, где проживают более 10 тысяч человек, а в Гейрбек-Юрте проблема водоснабжения решена полностью. В селениях Кантышево, Долаково, Верхние Ачалуки и Зязиков-Юрт проведена замена труб и обновление водопроводных линий. "С августа прошлого года в нескольких районах было устранено более 500 порывов на сетях водоснабжения и водоотведения. На водозаборах Кантышево, Альтиево, Магас-Назрань, Магас-Плиево и головной насосной станции установлены более 20 глубинных насосов", - добавил глава региона. "Мы продолжим выделять дополнительные ресурсы для развития водоснабжения, потому что обеспечение доступа к чистой воде для каждого жителя нашей республики остается нашим приоритетом", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html
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жкх, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, ЖКХ, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии продолжают работы по улучшению системы водоснабжения и обеспечению населенных пунктов республики чистой питьевой водой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что Ингушетия в 2024 году направит на модернизацию системы водообеспечения республики 180 миллионов рублей. В 2023 году власти региона объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру, и с лета в регионе начал функционировать единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения.
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«
"Между селами Барсуки и Плиево установлена новая насосная станция, благодаря которой почти все жители Плиево теперь имеют доступ к качественной воде. Параллельно ведутся работы по улучшению внутренних водопроводных сетей для полного обеспечения всех участков", - заявил Калиматов.
По его словам, в процессе решения находится проблема, связанная с водопроводными сетями, малой пропускной способностью труб и их ветхостью.
Также улучшилось водоснабжение в селениях Барсуки и Гази-Юрт, где проживают более 10 тысяч человек, а в Гейрбек-Юрте проблема водоснабжения решена полностью. В селениях Кантышево, Долаково, Верхние Ачалуки и Зязиков-Юрт проведена замена труб и обновление водопроводных линий.
«
"С августа прошлого года в нескольких районах было устранено более 500 порывов на сетях водоснабжения и водоотведения. На водозаборах Кантышево, Альтиево, Магас-Назрань, Магас-Плиево и головной насосной станции установлены более 20 глубинных насосов", - добавил глава региона.
"Мы продолжим выделять дополнительные ресурсы для развития водоснабжения, потому что обеспечение доступа к чистой воде для каждого жителя нашей республики остается нашим приоритетом", - подчеркнул Калиматов.
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Республика ИнгушетияЖКХМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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