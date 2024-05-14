https://ria.ru/20240514/vodosnabzhenie-1945872872.html

В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения

В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения - РИА Новости, 14.05.2024

В Ингушетии продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения

Власти Ингушетии продолжают работы по улучшению системы водоснабжения и обеспечению населенных пунктов республики чистой питьевой водой, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:20

2024-05-14T14:20

2024-05-14T14:20

республика ингушетия

жкх

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии продолжают работы по улучшению системы водоснабжения и обеспечению населенных пунктов республики чистой питьевой водой, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что Ингушетия в 2024 году направит на модернизацию системы водообеспечения республики 180 миллионов рублей. В 2023 году власти региона объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру, и с лета в регионе начал функционировать единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. "Между селами Барсуки и Плиево установлена новая насосная станция, благодаря которой почти все жители Плиево теперь имеют доступ к качественной воде. Параллельно ведутся работы по улучшению внутренних водопроводных сетей для полного обеспечения всех участков", - заявил Калиматов. По его словам, в процессе решения находится проблема, связанная с водопроводными сетями, малой пропускной способностью труб и их ветхостью. Также улучшилось водоснабжение в селениях Барсуки и Гази-Юрт, где проживают более 10 тысяч человек, а в Гейрбек-Юрте проблема водоснабжения решена полностью. В селениях Кантышево, Долаково, Верхние Ачалуки и Зязиков-Юрт проведена замена труб и обновление водопроводных линий. "С августа прошлого года в нескольких районах было устранено более 500 порывов на сетях водоснабжения и водоотведения. На водозаборах Кантышево, Альтиево, Магас-Назрань, Магас-Плиево и головной насосной станции установлены более 20 глубинных насосов", - добавил глава региона. "Мы продолжим выделять дополнительные ресурсы для развития водоснабжения, потому что обеспечение доступа к чистой воде для каждого жителя нашей республики остается нашим приоритетом", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html

https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, махмуд-али калиматов, республика ингушетия