https://ria.ru/20240514/vnedorozhnik-1945817286.html

Нижегородские предприятия передали в зону СВО внедорожник

Нижегородские предприятия передали в зону СВО внедорожник - РИА Новости, 14.05.2024

Нижегородские предприятия передали в зону СВО внедорожник

Нижегородские предприятия передали в зону специальной военной операции внедорожник и технику для выполнения боевых задач, сообщает Дом народного единства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:58

2024-05-14T11:58

2024-05-14T11:58

надежные люди

нижегородская область

сво

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Нижегородские предприятия передали в зону специальной военной операции внедорожник и технику для выполнения боевых задач, сообщает Дом народного единства. Гуманитарный груз отправили из города Бор для нижегородского танкового батальона имени Кузьмы Минина. "В сборе гумпомощи принимали участие представители двух предприятий Бора. Как рассказал генеральный директор судоходной компании Сергей Лебедев, на фронт отправили внедорожник УАЗ, квадрокоптеры, электрогенераторы и маскировочные сети. От силикатного завода были переданы важные комплектующие для обеспечения устойчивой работы радиостанций. По словам исполнительного директора предприятия Николая Лебедева, отечественная радиосвязь имеет высокую стойкость к прослушиванию и дешифрации противником. Взломать ее практически невозможно", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр, действующий на базе Дома народного единства, отправили более 510 конвоев с 3850 тоннами гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

нижегородская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, сво, гуманитарная помощь