https://ria.ru/20240514/vlasti-1945796640.html

В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины

В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины - РИА Новости, 14.05.2024

В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины

Украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины в Курской области, один из спасателей получил ранение, сообщило правительство региона в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:05

2024-05-14T11:05

2024-05-14T11:15

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

РЯЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины в Курской области, один из спасателей получил ранение, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Уточняется, что c украинского коптера было сброшено взрывное устройство на дом в селе Гордеевка Кореневского района. Пожар оперативно потушили спасатели."При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь. Повреждена пожарная машина", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, происшествия