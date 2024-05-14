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В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины - РИА Новости, 14.05.2024
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11:05 14.05.2024 (обновлено: 11:15 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/vlasti-1945796640.html
В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины
В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины - РИА Новости, 14.05.2024
В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины
Украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины в Курской области, один из спасателей получил ранение, сообщило правительство региона в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:05
2024-05-14T11:15
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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РЯЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины в Курской области, один из спасателей получил ранение, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Уточняется, что c украинского коптера было сброшено взрывное устройство на дом в селе Гордеевка Кореневского района. Пожар оперативно потушили спасатели."При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь. Повреждена пожарная машина", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль пожарной дружины

Власти: в Курской области один из спасателей получил ранение после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины в Курской области, один из спасателей получил ранение, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Уточняется, что c украинского коптера было сброшено взрывное устройство на дом в селе Гордеевка Кореневского района. Пожар оперативно потушили спасатели.
«
"При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь. Повреждена пожарная машина", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
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13 мая, 19:14
 
Курская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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