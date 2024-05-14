СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций
Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ
Города мира. Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, грозится заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.
Финский министр предложил запретить импорт российского СПГ
7 ноября 2023, 10:02
По информации источников, в ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него.
Венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, пишет издание. "Мы... не поддерживаем какие-либо (меры), которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС", - добавил он.
Как отмечают источники, ряд других стран, среди которых ФРГ, Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях.
"Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенным образом", - приводит газета слова неназванного дипломата из ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома
28 ноября 2023, 02:27