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СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2024
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09:18 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/vengriya-1945777990.html
СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций
СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций
Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, грозится заблокировать меры, которые... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:18
2024-05-14T09:18
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, грозится заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты. По информации источников, в ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него. Венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, пишет издание. "Мы... не поддерживаем какие-либо (меры), которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС", - добавил он. Как отмечают источники, ряд других стран, среди которых ФРГ, Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях. "Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенным образом", - приводит газета слова неназванного дипломата из ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20231107/spg-1907826073.html
https://ria.ru/20240429/spg-1943077650.html
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цены на нефть, россия, венгрия, европа, владимир путин, евросоюз, politico, арктик спг - 2
Цены на нефть, Россия, Венгрия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Арктик СПГ - 2
СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций

Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, грозится заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.
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По информации источников, в ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него.
Венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, пишет издание. "Мы... не поддерживаем какие-либо (меры), которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС", - добавил он.
Как отмечают источники, ряд других стран, среди которых ФРГ, Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях.
"Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенным образом", - приводит газета слова неназванного дипломата из ЕС.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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Цены на нефтьРоссияВенгрияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoАрктик СПГ - 2
 
 
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