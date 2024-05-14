https://ria.ru/20240514/vengriya-1945777990.html

СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций

СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2024

СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций

Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, грозится заблокировать меры, которые... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:18

2024-05-14T09:18

2024-05-14T09:18

цены на нефть

россия

венгрия

европа

владимир путин

евросоюз

politico

арктик спг - 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_3d6295ef67373f01e16ede5cc09bcbd0.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Венгрия настороженно относится к предложению ЕС ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России, грозится заблокировать меры, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты. По информации источников, в ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него. Венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе, пишет издание. "Мы... не поддерживаем какие-либо (меры), которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС", - добавил он. Как отмечают источники, ряд других стран, среди которых ФРГ, Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях. "Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенным образом", - приводит газета слова неназванного дипломата из ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20231107/spg-1907826073.html

https://ria.ru/20240429/spg-1943077650.html

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html

россия

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, россия, венгрия, европа, владимир путин, евросоюз, politico, арктик спг - 2