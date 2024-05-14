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Биография Антона Вайно - РИА Новости, 14.05.2024
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11:53 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/vayno-1945813255.html
Биография Антона Вайно
Биография Антона Вайно - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Антона Вайно
Руководитель администрации президента России Антон Эдуардович Вайно родился 17 февраля 1972 года в городе Таллине (Эстония). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:53
2024-05-14T11:53
справки
таллин
антон вайно
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Руководитель администрации президента России Антон Эдуардович Вайно родился 17 февраля 1972 года в городе Таллине (Эстония).В 1996 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.В 1996-2001 годах работал в посольстве России в Японии, затем – во Втором департаменте Азии МИД России.В 2002-2004 годах Антон Вайно занимал различные должности в управлении протокола президента Российской Федерации.В 2004-2007 годах – заместитель начальника протокольно-организационного управления президента РФ.В 2007 году был первым заместителем руководителя протокола президента РФ.В 2007-2008 годах – заместитель руководителя аппарата правительства РФ.25 апреля 2008 года Вайно был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства.С 27 декабря 2011 года занимал пост министра РФ – руководителя аппарата правительства РФ. С 21 мая 2012 года Вайно – заместитель руководителя администрации президента РФ.12 августа 2016 года Антон Вайно был назначен руководителем администрации президента РФ.13 июня 2018 года был переназначен на должность руководителя администрации президента РФ. 14 мая 2024 года снова был переназначен на должность руководителя администрации президента России. Является постоянным членом Совета Безопасности России.Председатель Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Также входит в Совет при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Совет по развитию местного самоуправления и в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2008). Награжден Почетной грамотой президента России (2012).Имеет Благодарность президента РФ (2005).Владеет японским и английским языками.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, таллин, антон вайно
Справки, Таллин, Антон Вайно

Биография Антона Вайно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРуководитель администрации президента РФ Антон Вайно
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно
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Руководитель администрации президента России Антон Эдуардович Вайно родился 17 февраля 1972 года в городе Таллине (Эстония).
В 1996 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.
В 1996-2001 годах работал в посольстве России в Японии, затем – во Втором департаменте Азии МИД России.
В 2002-2004 годах Антон Вайно занимал различные должности в управлении протокола президента Российской Федерации.
В 2004-2007 годах – заместитель начальника протокольно-организационного управления президента РФ.
В 2007 году был первым заместителем руководителя протокола президента РФ.
В 2007-2008 годах – заместитель руководителя аппарата правительства РФ.
25 апреля 2008 года Вайно был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства.
С 27 декабря 2011 года занимал пост министра РФ – руководителя аппарата правительства РФ.
С 21 мая 2012 года Вайно – заместитель руководителя администрации президента РФ.
12 августа 2016 года Антон Вайно был назначен руководителем администрации президента РФ.
13 июня 2018 года был переназначен на должность руководителя администрации президента РФ.
14 мая 2024 года снова был переназначен на должность руководителя администрации президента России.
Является постоянным членом Совета Безопасности России.
Председатель Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
Также входит в Совет при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Совет по развитию местного самоуправления и в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2008).
Награжден Почетной грамотой президента России (2012).
Имеет Благодарность президента РФ (2005).
Владеет японским и английским языками.
Женат, есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТаллинАнтон Вайно
 
 
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