https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны - РИА Новости, 14.05.2024
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщили на сайте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:36
2024-05-14T05:36
2024-05-14T10:53
происшествия
волгоградская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщили на сайте РЖД."Сегодня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда", — уточнили в госкомпании.Как заявили в МЧС, на станции загорелись цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, информация о пожаре поступила в 01.55 мск."Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов", — добавили ведомстве.По предварительной информации, пострадавших нет, движение составов в районе станции Котлубань было приостановлено. Для устранения последствий происшествия на место происшествия направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.Позднее в РЖД сообщили, что движение восстановлено по одному пути, с опозданием следуют пассажирские поезда №89 Волгоград — Санкт-Петербург и №90 Санкт-Петербург – Волгоград.
https://ria.ru/20240304/vzryv-1931079688.html
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происшествия, волгоградская область, ржд
Происшествия, Волгоградская область, РЖД
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны
РЖД: в Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщили на сайте
РЖД.
«
"Сегодня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда", — уточнили в госкомпании.
Как заявили в МЧС, на станции загорелись цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, информация о пожаре поступила в 01.55 мск.
"Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов", — добавили ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших нет, движение составов в районе станции Котлубань было приостановлено. Для устранения последствий происшествия на место происшествия направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.
Позднее в РЖД сообщили, что движение восстановлено по одному пути, с опозданием следуют пассажирские поезда №89 Волгоград — Санкт-Петербург и №90 Санкт-Петербург – Волгоград.