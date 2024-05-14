https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны

В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны - РИА Новости, 14.05.2024

В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщили на сайте... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T05:36

2024-05-14T05:36

2024-05-14T10:53

происшествия

волгоградская область

ржд

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщили на сайте РЖД."Сегодня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда", — уточнили в госкомпании.Как заявили в МЧС, на станции загорелись цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, информация о пожаре поступила в 01.55 мск."Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов", — добавили ведомстве.По предварительной информации, пострадавших нет, движение составов в районе станции Котлубань было приостановлено. Для устранения последствий происшествия на место происшествия направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.Позднее в РЖД сообщили, что движение восстановлено по одному пути, с опозданием следуют пассажирские поезда №89 Волгоград — Санкт-Петербург и №90 Санкт-Петербург – Волгоград.

https://ria.ru/20240304/vzryv-1931079688.html

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волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, ржд