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Биография Владимира Устинова

Биография Владимира Устинова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Владимира Устинова

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Васильевич Устинов родился 25 февраля 1953 года в Николаевске-на-Амуре... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:24

2024-05-14T12:24

2024-05-14T12:24

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Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Васильевич Устинов родился 25 февраля 1953 года в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край).В 1978 году окончил Харьковский юридический институт (Украинская ССР; ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина).Доктор юридических наук.В 1968-1972 годах – токарь-инструментальщик Кореновского сахарного завода (Краснодарский край).В 1972-1974 годах проходил срочную службу в Советской Армии.С 1978 по 1983 год работал стажером, помощником прокурора, старшим помощником прокурора Кореновского района Краснодарского края.В 1983 году был заместителем прокурора Динского района Краснодарского края.В 1983-1985 годах – прокурор Гулькевичского района Краснодарского края.С 1985 по 1992 год был прокурором Хостинского района города Сочи.В 1992-1994 годах – прокурор города Сочи.С 1994 по 1997 год был первым заместителем прокурора Краснодарского края – прокурором города Сочи.В 1997-1999 годах – заместитель генерального прокурора Российской Федерации.В 1998-1999 годах – начальник главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.С августа 1999 года по май 2000 года исполнял обязанности генерального прокурора РФ.С мая 2000 года по июнь 2006 года был генеральным прокурором России.С июня 2006 года по май 2008 года – министр юстиции РФ. 14 мая 2008 года был назначен полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе. 25 мая 2012 года вновь был назначен полпредом президента РФ в Южном федеральном округе. 28 июля 2016 года президент России подписал указ о преобразовании Южного и Крымского федеральных округов в Южный федеральный округ и назначил Владимира Устинова полпредом объединенного Южного федерального округа. 26 июня 2018 года президент России переназначил Устинова полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе. 14 мая 2024 года Владимир Устинов вновь переназначен на должность полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе.Автор книг "Обвиняется терроризм" (2002), "Правда о "Курске" (2004). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, действительный государственный советник юстиции (2000), заслуженный юрист РФ (1997).Герой России.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III (1999) и IV степеней, Александра Невского, Мужества (2002, 2005), Почета, святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2013) и др.Лауреат национальной премии "Человек года" Русского биографического института в номинации "Государственная деятельность" за борьбу с терроризмом (2002) и укрепление законности и правопорядка (2003), национальной премии Петра Великого (2005).Владимир Устинов женат. У него есть дочь и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, краснодарский край, сочи, владимир устинов, александр невский, генеральная прокуратура рф