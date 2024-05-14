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СМИ сообщили о взрыве в Умани - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 14.05.2024 (обновлено: 05:48 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/uman-1945754739.html
СМИ сообщили о взрыве в Умани
СМИ сообщили о взрыве в Умани - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ сообщили о взрыве в Умани
Взрыв произошел в Умани Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Новости Live". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:02
2024-05-14T05:48
умань
россия
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Умани Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Новости Live"."Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая", — сообщает издание. Ранее в области была объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
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умань
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умань, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Умань, Россия, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Умани

"Новости Live": в Умани Черкасской области прогремел взрыв

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Умани Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Новости Live".
"Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая", — сообщает издание.
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13 мая, 07:10
Ранее в области была объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУманьРоссияЧеркасская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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