https://ria.ru/20240514/uman-1945754739.html

СМИ сообщили о взрыве в Умани

СМИ сообщили о взрыве в Умани - РИА Новости, 14.05.2024

СМИ сообщили о взрыве в Умани

Взрыв произошел в Умани Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Новости Live". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T02:02

2024-05-14T02:02

2024-05-14T05:48

умань

россия

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Умани Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Новости Live"."Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая", — сообщает издание. Ранее в области была объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html

https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944112245.html

умань

россия

черкасская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умань, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины