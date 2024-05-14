https://ria.ru/20240514/ukraina-1945830475.html

Совет ЕС утвердил план Украины по реформам

Совет ЕС утвердил план Украины по реформам - РИА Новости, 14.05.2024

Совет ЕС утвердил план Украины по реформам

Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:27

2024-05-14T12:27

2024-05-14T12:43

в мире

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета."Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.Сообщается, что "Украина теперь сможет получать платежи регулярно" при условии, что украинский план реформ будет реализовываться соответствующим образом.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, евросоюз