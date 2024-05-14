https://ria.ru/20240514/ukraina-1945830475.html
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам - РИА Новости, 14.05.2024
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам
Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:27
2024-05-14T12:27
2024-05-14T12:43
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета."Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.Сообщается, что "Украина теперь сможет получать платежи регулярно" при условии, что украинский план реформ будет реализовываться соответствующим образом.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам, открывающий доступ к помощи