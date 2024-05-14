Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 14.05.2024 (обновлено: 12:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945830475.html
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам - РИА Новости, 14.05.2024
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам
Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:27
2024-05-14T12:43
в мире
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета."Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.Сообщается, что "Украина теперь сможет получать платежи регулярно" при условии, что украинский план реформ будет реализовываться соответствующим образом.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Совет ЕС утвердил план Украины по реформам

Совет ЕС утвердил план Украины по реформам, открывающий доступ к помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета.
"Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.
Сообщается, что "Украина теперь сможет получать платежи регулярно" при условии, что украинский план реформ будет реализовываться соответствующим образом.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
Вчера, 11:04
 
В миреУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала