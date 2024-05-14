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ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945822872.html
ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ
ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ
Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области, пишет газета New York Times. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:11
2024-05-14T12:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области, пишет газета New York Times. Как говорится в публикации издания, которое ссылается на украинских солдат и командиров, "Украина более уязвима, чем когда-либо с первых" недель конфликта. Отмечается, что солдаты ВСУ истощены из-за недостатка боеприпасов и роста потерь. Заместитель командира батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин также рассказал о том, что украинские военные подпускают российские силы ближе к себе, как следствие, возникают боестолкновения и потери со стороны Украины растут. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/skorost-1945520162.html
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945769966.html
харьковская область
россия
украина
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харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ

NYT: Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области, пишет газета New York Times.
Как говорится в публикации издания, которое ссылается на украинских солдат и командиров, "Украина более уязвима, чем когда-либо с первых" недель конфликта.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск
13 мая, 11:00
Отмечается, что солдаты ВСУ истощены из-за недостатка боеприпасов и роста потерь.
Заместитель командира батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин также рассказал о том, что украинские военные подпускают российские силы ближе к себе, как следствие, возникают боестолкновения и потери со стороны Украины растут.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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