ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ
NYT: Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области, пишет газета New York Times.
Как говорится в публикации издания, которое ссылается на украинских солдат и командиров, "Украина более уязвима, чем когда-либо с первых" недель конфликта.
Отмечается, что солдаты ВСУ истощены из-за недостатка боеприпасов и роста потерь.
Заместитель командира батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин также рассказал о том, что украинские военные подпускают российские силы ближе к себе, как следствие, возникают боестолкновения и потери со стороны Украины растут.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.