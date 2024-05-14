https://ria.ru/20240514/ukraina-1945822872.html

ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ

ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ находятся в наиболее уязвимом положении с начала конфликта, пишут СМИ

Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области, пишет газета New York Times. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:11

2024-05-14T12:11

2024-05-14T12:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

владимир зеленский

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области, пишет газета New York Times. Как говорится в публикации издания, которое ссылается на украинских солдат и командиров, "Украина более уязвима, чем когда-либо с первых" недель конфликта. Отмечается, что солдаты ВСУ истощены из-за недостатка боеприпасов и роста потерь. Заместитель командира батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин также рассказал о том, что украинские военные подпускают российские силы ближе к себе, как следствие, возникают боестолкновения и потери со стороны Украины растут. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/skorost-1945520162.html

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945769966.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, безопасность