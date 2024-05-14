https://ria.ru/20240514/ukraina-1945810493.html

Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова

Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова - РИА Новости, 14.05.2024

Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова

Владимир Зеленский на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:45

2024-05-14T11:45

2024-05-14T12:38

специальная военная операция на украине

харьковская область

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энтони блинкен

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова, сообщает украинское агентство УНИАН.Блинкен прибыл в Киев во вторник с необъявленным визитом. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, госсекретарь США в ходе своего визита на Украину обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева."Мы действительно сегодня нуждаемся в двух (ПВО) Patriot для Харькова и Харьковской области", - приводит агентство слова Зеленского.Ранее Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, российские войска подошли к окраинам. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, энтони блинкен, виталий ганчев, сша, в мире