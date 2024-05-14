Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 14.05.2024 (обновлено: 12:38 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945810493.html
Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова
Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова - РИА Новости, 14.05.2024
Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова
Владимир Зеленский на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:45
2024-05-14T12:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
энтони блинкен
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945834063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c79e451c4dd1add617536b9d049d513.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова, сообщает украинское агентство УНИАН.Блинкен прибыл в Киев во вторник с необъявленным визитом. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, госсекретарь США в ходе своего визита на Украину обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева."Мы действительно сегодня нуждаемся в двух (ПВО) Patriot для Харькова и Харьковской области", - приводит агентство слова Зеленского.Ранее Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, российские войска подошли к окраинам. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945769966.html
харьковская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945834063_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3710702e22054b7f657be0f3714ade86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, энтони блинкен, виталий ганчев, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Энтони Блинкен, Виталий Ганчев, США, В мире
Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО для Харькова

Зеленский попросил у Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова

© AFP 2024 / Pool/Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова, сообщает украинское агентство УНИАН.
Блинкен прибыл в Киев во вторник с необъявленным визитом. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, госсекретарь США в ходе своего визита на Украину обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область
13 мая, 22:28
"Мы действительно сегодня нуждаемся в двух (ПВО) Patriot для Харькова и Харьковской области", - приводит агентство слова Зеленского.
Ранее Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, российские войска подошли к окраинам. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЭнтони БлинкенВиталий ГанчевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала