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В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 14.05.2024 (обновлено: 12:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945797174.html
В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину
В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину - РИА Новости, 14.05.2024
В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину
В Брянской области задержан мужчина, планировавший выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии в составе проукраинской... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:07
2024-05-14T12:18
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Брянской области задержан мужчина, планировавший выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии в составе проукраинской террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Обвиняемый инициативно установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления и участия в ее деятельности", – говорится в сообщении.По данным УФСБ, мужчина задержан при попытке выехать на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html
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брянская область
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украина, брянская область, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину

ФСБ задержала в Брянской области россиянина, хотевшего примкнуть к террористам

© Фото : ФСБ РоссииВ Брянской области задержали россиянина, который планировал выехать на Украину
В Брянской области задержали россиянина, который планировал выехать на Украину - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : ФСБ России
В Брянской области задержали россиянина, который планировал выехать на Украину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Брянской области задержан мужчина, планировавший выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии в составе проукраинской террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Обвиняемый инициативно установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления и участия в ее деятельности", – говорится в сообщении.
По данным УФСБ, мужчина задержан при попытке выехать на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрянская областьРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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