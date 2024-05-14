https://ria.ru/20240514/ukraina-1945797174.html

В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину

В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину - РИА Новости, 14.05.2024

В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину

В Брянской области задержан мужчина, планировавший выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии в составе проукраинской... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:07

2024-05-14T11:07

2024-05-14T12:18

специальная военная операция на украине

украина

брянская область

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Брянской области задержан мужчина, планировавший выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии в составе проукраинской террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Обвиняемый инициативно установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления и участия в ее деятельности", – говорится в сообщении.По данным УФСБ, мужчина задержан при попытке выехать на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, брянская область, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)