https://ria.ru/20240514/ukraina-1945783040.html

Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек

Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек - РИА Новости, 14.05.2024

Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек

Власти Украины эвакуировали в приграничных с Россией районах Харьковской области более 7 тысяч человек, причиной стало обострение ситуации на фронте, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:58

2024-05-14T09:58

2024-05-14T09:58

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харьковская область

россия

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виталий ганчев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Украины эвакуировали в приграничных с Россией районах Харьковской области более 7 тысяч человек, причиной стало обострение ситуации на фронте, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. В понедельник он сообщил об эвакуации свыше 5,7 тысячи человек из разных населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток. "В настоящее время эвакуировано 7023 человека", - написал Синегубов, уточнив, что местных жителей вывезли из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Харьковский и Богодуховский районы граничат с Россией на белгородском участке. Десятого мая глава Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области.

https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html

https://ria.ru/20240510/evakuatsiya-1945102939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, россия, украина, виталий ганчев