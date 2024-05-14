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Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945783040.html
Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек
Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек - РИА Новости, 14.05.2024
Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек
Власти Украины эвакуировали в приграничных с Россией районах Харьковской области более 7 тысяч человек, причиной стало обострение ситуации на фронте, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:58
2024-05-14T09:58
в мире
харьковская область
россия
украина
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Украины эвакуировали в приграничных с Россией районах Харьковской области более 7 тысяч человек, причиной стало обострение ситуации на фронте, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. В понедельник он сообщил об эвакуации свыше 5,7 тысячи человек из разных населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток. "В настоящее время эвакуировано 7023 человека", - написал Синегубов, уточнив, что местных жителей вывезли из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Харьковский и Богодуховский районы граничат с Россией на белгородском участке. Десятого мая глава Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области.
https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
Власти Украины эвакуировали из Харьковской области более семи тысяч человек

Власти Украины эвакуировали из Харьковской области 7023 человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Украины эвакуировали в приграничных с Россией районах Харьковской области более 7 тысяч человек, причиной стало обострение ситуации на фронте, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
В понедельник он сообщил об эвакуации свыше 5,7 тысячи человек из разных населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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"В настоящее время эвакуировано 7023 человека", - написал Синегубов, уточнив, что местных жителей вывезли из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.
Харьковский и Богодуховский районы граничат с Россией на белгородском участке. Десятого мая глава Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВиталий Ганчев
 
 
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