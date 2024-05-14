https://ria.ru/20240514/ukraina-1945780056.html

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

Следующие несколько недель станут решающими для Украины, пишет британская газета Times на фоне ситуации в Харьковской области, рассуждая о том, сможет ли... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:35

2024-05-14T09:35

2024-05-14T09:35

украина

россия

харьковская область

александр сырский

владимир зеленский

рустем умеров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следующие несколько недель станут решающими для Украины, пишет британская газета Times на фоне ситуации в Харьковской области, рассуждая о том, сможет ли западная помощь прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию. "Следующие несколько недель будут решающими для Украины. Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом (президента США Джо) Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?" - пишет издание. Как пишет издание, Польша и Испания могут утверждать, что доставка систем Partiot из хранилища в США уже должна была быть осуществлена, но, отмечает Times, "реальность такова, что теперь это займет слишком много времени". Times также отмечает, что до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще "месяцы". Издание при этом добавляет, что подготовка инженеров и проблемы с логистикой оказываются гораздо более сложными, чем подготовка самих пилотов. "Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом", - пишет газета. По мнению Times, украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс". Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240514/f-16-1945768212.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, харьковская область, александр сырский, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, f-16, в мире