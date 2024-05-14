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Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
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09:35 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945780056.html
Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
Следующие несколько недель станут решающими для Украины, пишет британская газета Times на фоне ситуации в Харьковской области, рассуждая о том, сможет ли... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:35
2024-05-14T09:35
украина
россия
харьковская область
александр сырский
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следующие несколько недель станут решающими для Украины, пишет британская газета Times на фоне ситуации в Харьковской области, рассуждая о том, сможет ли западная помощь прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию. "Следующие несколько недель будут решающими для Украины. Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом (президента США Джо) Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?" - пишет издание. Как пишет издание, Польша и Испания могут утверждать, что доставка систем Partiot из хранилища в США уже должна была быть осуществлена, но, отмечает Times, "реальность такова, что теперь это займет слишком много времени". Times также отмечает, что до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще "месяцы". Издание при этом добавляет, что подготовка инженеров и проблемы с логистикой оказываются гораздо более сложными, чем подготовка самих пилотов. "Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом", - пишет газета. По мнению Times, украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс". Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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украина
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харьковская область
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украина, россия, харьковская область, александр сырский, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, f-16, в мире
Украина, Россия, Харьковская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, В мире
Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

Times: следующие несколько недель станут решающими для Украины

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следующие несколько недель станут решающими для Украины, пишет британская газета Times на фоне ситуации в Харьковской области, рассуждая о том, сможет ли западная помощь прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию.
"Следующие несколько недель будут решающими для Украины. Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом (президента США Джо) Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?" - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Как пишет издание, Польша и Испания могут утверждать, что доставка систем Partiot из хранилища в США уже должна была быть осуществлена, но, отмечает Times, "реальность такова, что теперь это займет слишком много времени".
Times также отмечает, что до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще "месяцы". Издание при этом добавляет, что подготовка инженеров и проблемы с логистикой оказываются гораздо более сложными, чем подготовка самих пилотов.
"Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом", - пишет газета.
По мнению Times, украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияХарьковская областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16В мире
 
 
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