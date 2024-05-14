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Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 14.05.2024 (обновлено: 08:47 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945772541.html
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.05.2024
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:35
2024-05-14T08:47
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры, также повреждения получила припортовая инфраструктура. "В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и припортовую инфраструктуру. Повреждены хозяйственные постройки", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Власти Украины: в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены объекты инфраструктуры

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры, также повреждения получила припортовая инфраструктура.
"В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и припортовую инфраструктуру. Повреждены хозяйственные постройки", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
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13 мая, 13:47
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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10 мая, 08:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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