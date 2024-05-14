https://ria.ru/20240514/ukraina-1945772541.html

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.05.2024

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:35

2024-05-14T08:35

2024-05-14T08:47

специальная военная операция на украине

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херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры, также повреждения получила припортовая инфраструктура. "В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и припортовую инфраструктуру. Повреждены хозяйственные постройки", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html

https://ria.ru/20240510/udary-1945053658.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины