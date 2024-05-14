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СМИ: новые поставки помощи США не переломят баланс сил на Украине - РИА Новости, 14.05.2024
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02:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945755225.html
СМИ: новые поставки помощи США не переломят баланс сил на Украине
СМИ: новые поставки помощи США не переломят баланс сил на Украине - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: новые поставки помощи США не переломят баланс сил на Украине
Новых американских поставок военной помощи не хватит Украине для того, чтобы переломить баланс сил в краткосрочной перспективе, пишет французская газета Monde... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:09
2024-05-14T02:09
эммануэль макрон
украина
франция
россия
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новых американских поставок военной помощи не хватит Украине для того, чтобы переломить баланс сил в краткосрочной перспективе, пишет французская газета Monde со ссылкой на военных аналитиков. "Какими бы быстрыми и значительными ни были эти новые американские поставки, тем не менее их будет недостаточно, чтобы переломить соотношение сил, во всяком случае в краткосрочной перспективе", - пишет газета. Издание пишет, что с осени 2023 года Россия владеет инициативой на поле боя и сможет ее удерживать. Французский дипломатический источник заявил газете, что "крах Украины" возможен, и к нему следует быть готовым, "даже если это не предпочтительный вариант". Во Франции считают, что именно в этом ключе стоит анализировать недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь упомянул возможность отправки западных войск на Украину, пишет издание. Газета добавляет, что на Западе хотят выиграть время до прибытия новых крупных партий западной военной помощи Украине, ожидаемой начиная с 2025 года, когда европейская и американская военная промышленность должны быть готовы к этому. В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Как заявил 6 мая официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240513/pomosch-1945638467.html
https://ria.ru/20240510/postavki-1945183292.html
https://ria.ru/20240512/ft-1945414013.html
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эммануэль макрон, украина, франция, россия, джо байден, сергей лавров, нато
Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: новые поставки помощи США не переломят баланс сил на Украине

Monde: поставок помощи США Украине не хватит, чтобы переломить соотношение сил

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новых американских поставок военной помощи не хватит Украине для того, чтобы переломить баланс сил в краткосрочной перспективе, пишет французская газета Monde со ссылкой на военных аналитиков.
«
"Какими бы быстрыми и значительными ни были эти новые американские поставки, тем не менее их будет недостаточно, чтобы переломить соотношение сил, во всяком случае в краткосрочной перспективе", - пишет газета.
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Издание пишет, что с осени 2023 года Россия владеет инициативой на поле боя и сможет ее удерживать.
Французский дипломатический источник заявил газете, что "крах Украины" возможен, и к нему следует быть готовым, "даже если это не предпочтительный вариант". Во Франции считают, что именно в этом ключе стоит анализировать недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь упомянул возможность отправки западных войск на Украину, пишет издание.
Газета добавляет, что на Западе хотят выиграть время до прибытия новых крупных партий западной военной помощи Украине, ожидаемой начиная с 2025 года, когда европейская и американская военная промышленность должны быть готовы к этому.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Как заявил 6 мая официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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