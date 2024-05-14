https://ria.ru/20240514/ubiystvo-1945997950.html

В Калининградской области мужчина убил знакомого металлическим совком

В Калининградской области мужчина убил знакомого металлическим совком - РИА Новости, 14.05.2024

В Калининградской области мужчина убил знакомого металлическим совком

Районный суд Зеленоградского района под Калининградом приговорил почти к 9 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство знакомого металлическим... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:41

2024-05-14T20:41

2024-05-14T20:41

происшествия

зеленоградский район

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Районный суд Зеленоградского района под Калининградом приговорил почти к 9 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство знакомого металлическим совком, сообщает пресс-служба областного суда. "Приговором Зеленоградского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима… Действия К. судом квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении. Судом установлено, что в ночь на 1 января 2024 года в одном из домов в поселка Логиново Зеленоградского района подсудимый К. во время распития спиртных напитков, поссорился со своим знакомым, и нанес ему множественные удары металлическим совком в голову, в результате чего мужчина скончался на месте. В судебном заседании К. вину признал, в содеянном раскаялся. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес: положительные характеристики, состояние здоровья, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу сына погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html

https://ria.ru/20231024/prigovor-1905014038.html

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происшествия, зеленоградский район, калининград, россия