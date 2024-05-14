https://ria.ru/20240514/turtsiya-1945879679.html
Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами
Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами - РИА Новости, 14.05.2024
Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами
Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:42
2024-05-14T14:42
2024-05-14T14:42
экономика
россия
вашингтон (штат)
турция
алексей ерхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "К сожалению, мы наблюдаем со стороны участников экспорта, что проблемы в расчетах с Россией продолжаются и за первые четыре месяца года потери составили сотни миллионов долларов", - сказал собеседник агентства. Говоря о вероятных платежных трудностях для российских туристов накануне сезона, эксперт отметил, что Турция ввела в действие ряд приложений, позволяющих расплачиваться средствами нового поколения. "Российские туристы смогут тратить свои деньги в Турции, загружая их на предоплаченные карты. Полагаю, что туристические агентства также будут информировать гостей об этом", - сказал он. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе в беседе с агентством подчеркивал, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929129591.html
россия
вашингтон (штат)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вашингтон (штат), турция, алексей ерхов
Экономика, Россия, Вашингтон (штат), Турция, Алексей Ерхов
Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами
Турецкие экспортеры потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с платежами
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов
.
"К сожалению, мы наблюдаем со стороны участников экспорта, что проблемы в расчетах с Россией продолжаются и за первые четыре месяца года потери составили сотни миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Говоря о вероятных платежных трудностях для российских туристов накануне сезона, эксперт отметил, что Турция ввела в действие ряд приложений, позволяющих расплачиваться средствами нового поколения.
"Российские туристы смогут тратить свои деньги в Турции, загружая их на предоплаченные карты. Полагаю, что туристические агентства также будут информировать гостей об этом", - сказал он.
Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией
, а давление на эти компании со стороны Вашингтона
противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию
во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе в беседе с агентством подчеркивал, что США
предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.