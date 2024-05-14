https://ria.ru/20240514/turtsiya-1945879679.html

Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами

Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами - РИА Новости, 14.05.2024

Турецкие экспортеры несут крупные убытки из-за проблем с платежами

Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:42

2024-05-14T14:42

2024-05-14T14:42

экономика

россия

вашингтон (штат)

турция

алексей ерхов

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "К сожалению, мы наблюдаем со стороны участников экспорта, что проблемы в расчетах с Россией продолжаются и за первые четыре месяца года потери составили сотни миллионов долларов", - сказал собеседник агентства. Говоря о вероятных платежных трудностях для российских туристов накануне сезона, эксперт отметил, что Турция ввела в действие ряд приложений, позволяющих расплачиваться средствами нового поколения. "Российские туристы смогут тратить свои деньги в Турции, загружая их на предоплаченные карты. Полагаю, что туристические агентства также будут информировать гостей об этом", - сказал он. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе в беседе с агентством подчеркивал, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929129591.html

россия

вашингтон (штат)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, вашингтон (штат), турция, алексей ерхов