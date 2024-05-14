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Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске - РИА Новости, 14.05.2024
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Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске
Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске - РИА Новости, 14.05.2024
Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске
Erid: F7NfYUJCUneLrX2Mo5Go РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:11
2024-05-14T14:11
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Erid: F7NfYUJCUneLrX2Mo5Go МОСКВА, 14 мая – пресс-служба ОАО "ГК Полипласт". В Минске 11 мая завершился хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" (0+), официальным партнером которого выступила ГК "Полипласт". Инвестиции в спорт – один из приоритетов компании. Она традиционно реализует крупные хоккейные проекты и события регионального, федерального и международного масштабов. Участие в организации Большого тура – это вклад холдинга в поддержку молодых хоккеистов – будущее отечественного хоккея. В этом году матчи масштабного международного спортивного мероприятия с участием команды "Россия 25" прошли в Белоруссии и России. В День Победы, 9 мая, Тула в третий раз удостоилась чести принимать матчи Большого тура. В мероприятии приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг, Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Примечательно, что перед стартом тура в Туле, два игрока, вратарь Денис Попов и нападающий Денис Почивалов, выступавших за тульский АКМ в нынешнем сезоне, были включены в состав Сборной. Матч национальных сборных России и Белоруссии собрал аншлаг. В тульский Ледовый дворец приехали любители хоккея не только из Тульской области, но и со всей России. Спортсмены подарили болельщикам незабываемую и красивую игру. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "России 25". Всего в рамках этого турнира команда одержала пять побед в пяти противостояниях. Проведение одной из игр молодых звезд России в Туле инициировала Федерация хоккея России. Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал это предложение и выразил уверенность, что регион оправдает оказанное доверие. Такие масштабные спортивные мероприятия помогают популяризировать спорт, что является одной из целей нацпроекта "Демография". Реклама, ООО "Полипласт Новомосковск", ИНН 7116019123
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96
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске

© Фото предоставлено ООО "Полипласт Новомосковск"Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске
Хоккейный турнир Лига Ставок Большой Тур Сборной завершился в Минске
© Фото предоставлено ООО "Полипласт Новомосковск"
Хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" завершился в Минске
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Erid: F7NfYUJCUneLrX2Mo5Go
МОСКВА, 14 мая – пресс-служба ОАО "ГК Полипласт". В Минске 11 мая завершился хоккейный турнир "Лига Ставок Большой Тур Сборной" (0+), официальным партнером которого выступила ГК "Полипласт". Инвестиции в спорт – один из приоритетов компании. Она традиционно реализует крупные хоккейные проекты и события регионального, федерального и международного масштабов. Участие в организации Большого тура – это вклад холдинга в поддержку молодых хоккеистов – будущее отечественного хоккея.
В этом году матчи масштабного международного спортивного мероприятия с участием команды "Россия 25" прошли в Белоруссии и России.
В День Победы, 9 мая, Тула в третий раз удостоилась чести принимать матчи Большого тура. В мероприятии приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг, Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Примечательно, что перед стартом тура в Туле, два игрока, вратарь Денис Попов и нападающий Денис Почивалов, выступавших за тульский АКМ в нынешнем сезоне, были включены в состав Сборной.
Матч национальных сборных России и Белоруссии собрал аншлаг. В тульский Ледовый дворец приехали любители хоккея не только из Тульской области, но и со всей России. Спортсмены подарили болельщикам незабываемую и красивую игру. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "России 25". Всего в рамках этого турнира команда одержала пять побед в пяти противостояниях.
Проведение одной из игр молодых звезд России в Туле инициировала Федерация хоккея России. Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал это предложение и выразил уверенность, что регион оправдает оказанное доверие. Такие масштабные спортивные мероприятия помогают популяризировать спорт, что является одной из целей нацпроекта "Демография".
Реклама, ООО "Полипласт Новомосковск", ИНН 7116019123
 
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