https://ria.ru/20240514/trump-1945970306.html

Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ

Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ

Демократы из палаты представителей США выясняют предлагал ли экс-президент Дональд Трамп на специальной встрече с нефтяниками отказ от действующих подходов в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:25

2024-05-14T18:25

2024-05-14T19:29

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941612768_0:173:3073:1901_1920x0_80_0_0_b7622c980c62e17e5ccff5cfa1933e7b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Демократы из палаты представителей США выясняют предлагал ли экс-президент Дональд Трамп на специальной встрече с нефтяниками отказ от действующих подходов в сфере природоохраны в обмен на пожертвования в его избирательный фонд, сообщает газета Washington Post. "В разосланном девяти руководителям нефтяных компаний письме демократы из комитета по надзору палаты представителей просят предоставить детальную информацию об участии во встрече. Демократы озвучивают озабоченности о том, что Трамп на ужине мог предлагать услугу за услугу и нарушить законы о финансировании кампании", - говорится в сообщении издания. Эксперты при этом не считают, что Трамп преступил закон каким бы то ни было образом, говорится в сообщении. Издание пишет, что законодатели таким образом запускают расследование относительной той встречи в контексте информации о том, что Трамп мог предлагать руководству нефтяных компаний собрать миллиард долларов для его избирательного фонда, а в случае победы отказаться от практик нынешней администрации в сфере защиты окружающей среды. Уточняется, что встреча состоялась на прошлой неделе во флоридском поместье Мар-а-Лаго, нефтяники жаловались Трампу за затратную зарегулированность отрасли при президенте Джо Байдене, который переизбирается на второй срок, и услышали трамповский вариант решения проблемы. Трамп, по сведениям газеты, назвал это сделкой, выгодной для нефтяников, которые выиграют от дерегулирования и снижения налогов.

https://ria.ru/20240422/blumberg-1941406145.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп