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Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
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18:25 14.05.2024 (обновлено: 19:29 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/trump-1945970306.html
Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ
Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ
Демократы из палаты представителей США выясняют предлагал ли экс-президент Дональд Трамп на специальной встрече с нефтяниками отказ от действующих подходов в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:25
2024-05-14T19:29
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Демократы из палаты представителей США выясняют предлагал ли экс-президент Дональд Трамп на специальной встрече с нефтяниками отказ от действующих подходов в сфере природоохраны в обмен на пожертвования в его избирательный фонд, сообщает газета Washington Post. "В разосланном девяти руководителям нефтяных компаний письме демократы из комитета по надзору палаты представителей просят предоставить детальную информацию об участии во встрече. Демократы озвучивают озабоченности о том, что Трамп на ужине мог предлагать услугу за услугу и нарушить законы о финансировании кампании", - говорится в сообщении издания. Эксперты при этом не считают, что Трамп преступил закон каким бы то ни было образом, говорится в сообщении. Издание пишет, что законодатели таким образом запускают расследование относительной той встречи в контексте информации о том, что Трамп мог предлагать руководству нефтяных компаний собрать миллиард долларов для его избирательного фонда, а в случае победы отказаться от практик нынешней администрации в сфере защиты окружающей среды. Уточняется, что встреча состоялась на прошлой неделе во флоридском поместье Мар-а-Лаго, нефтяники жаловались Трампу за затратную зарегулированность отрасли при президенте Джо Байдене, который переизбирается на второй срок, и услышали трамповский вариант решения проблемы. Трамп, по сведениям газеты, назвал это сделкой, выгодной для нефтяников, которые выиграют от дерегулирования и снижения налогов.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Демократы расследуют сделку Трампа с американскими нефтяниками, пишут СМИ

WP: в США выясняют, предлагал ли Трамп сделку нефтяникам в обмен на услугу

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Демократы из палаты представителей США выясняют предлагал ли экс-президент Дональд Трамп на специальной встрече с нефтяниками отказ от действующих подходов в сфере природоохраны в обмен на пожертвования в его избирательный фонд, сообщает газета Washington Post.
"В разосланном девяти руководителям нефтяных компаний письме демократы из комитета по надзору палаты представителей просят предоставить детальную информацию об участии во встрече. Демократы озвучивают озабоченности о том, что Трамп на ужине мог предлагать услугу за услугу и нарушить законы о финансировании кампании", - говорится в сообщении издания.
Эксперты при этом не считают, что Трамп преступил закон каким бы то ни было образом, говорится в сообщении.
Издание пишет, что законодатели таким образом запускают расследование относительной той встречи в контексте информации о том, что Трамп мог предлагать руководству нефтяных компаний собрать миллиард долларов для его избирательного фонда, а в случае победы отказаться от практик нынешней администрации в сфере защиты окружающей среды.
Уточняется, что встреча состоялась на прошлой неделе во флоридском поместье Мар-а-Лаго, нефтяники жаловались Трампу за затратную зарегулированность отрасли при президенте Джо Байдене, который переизбирается на второй срок, и услышали трамповский вариант решения проблемы. Трамп, по сведениям газеты, назвал это сделкой, выгодной для нефтяников, которые выиграют от дерегулирования и снижения налогов.
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