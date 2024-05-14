https://ria.ru/20240514/teplokhod-1945755579.html
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали - РИА Новости, 14.05.2024
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали
Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:14
2024-05-14T02:14
2024-05-14T02:14
происшествия
архангельск
россия
будапешт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Пожар в Архангельске локализован", - говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в сухом доке в Архангельске загорелся теплоход "М. В. Ломоносов", был объявлен ранг №2. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет. По данным из открытых источников, "Михаил Ломоносов" — двухпалубный пассажирский речной теплоход, построенный в 1962 году на судоверфи в Будапеште (Венгрия) по заказу министерства речного флота РСФСР для эксплуатации на внутренних водных путях СССР. До 1991 года теплоход работал на транспортной пассажирской линии, совершая рейсы по Северной Двине. Сейчас находится в Архангельске на судоремонтном заводе.
https://ria.ru/20240513/pozhar-1945534884.html
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происшествия, архангельск, россия, будапешт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, Будапешт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали
МЧС: пожар на теплоходе "Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован