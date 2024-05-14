Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/teplokhod-1945755579.html
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали - РИА Новости, 14.05.2024
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали
Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:14
2024-05-14T02:14
происшествия
архангельск
россия
будапешт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945744997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10d6aee7f2c35cb8671467015575f3f5.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Пожар в Архангельске локализован", - говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в сухом доке в Архангельске загорелся теплоход "М. В. Ломоносов", был объявлен ранг №2. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет. По данным из открытых источников, "Михаил Ломоносов" — двухпалубный пассажирский речной теплоход, построенный в 1962 году на судоверфи в Будапеште (Венгрия) по заказу министерства речного флота РСФСР для эксплуатации на внутренних водных путях СССР. До 1991 года теплоход работал на транспортной пассажирской линии, совершая рейсы по Северной Двине. Сейчас находится в Архангельске на судоремонтном заводе.
https://ria.ru/20240513/pozhar-1945534884.html
https://ria.ru/20240408/pozhar-1938516076.html
архангельск
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945744997_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4e702381a00d90a4e4c33746629e5742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельск, россия, будапешт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, Будапешт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализовали

МЧС: пожар на теплоходе "Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован

© Фото : МЧС России Пожар на круизном теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске
 Пожар на круизном теплоходе М.В. Ломоносов в Архангельске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на круизном теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожар в Архангельске локализован", - говорится в сообщении.
Природный пожар в Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Приамурье тушат три крупных природных пожара
13 мая, 12:27
Ранее стало известно, что в сухом доке в Архангельске загорелся теплоход "М. В. Ломоносов", был объявлен ранг №2. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет.
По данным из открытых источников, "Михаил Ломоносов" — двухпалубный пассажирский речной теплоход, построенный в 1962 году на судоверфи в Будапеште (Венгрия) по заказу министерства речного флота РСФСР для эксплуатации на внутренних водных путях СССР. До 1991 года теплоход работал на транспортной пассажирской линии, совершая рейсы по Северной Двине. Сейчас находится в Архангельске на судоремонтном заводе.
Тушение пожара на прогулочном теплоходе в Тольятти - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
8 апреля, 10:39
 
ПроисшествияАрхангельскРоссияБудапештМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала