https://ria.ru/20240514/tbilisi-1945946656.html

Силовики в Тбилиси оттеснили демонстрантов от здания парламента

Силовики в Тбилиси оттеснили демонстрантов от здания парламента - РИА Новости, 14.05.2024

Силовики в Тбилиси оттеснили демонстрантов от здания парламента

Сотрудники грузинских правоохранительных органов оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:25

2024-05-14T17:25

2024-05-14T19:03

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протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Сотрудники грузинских правоохранительных органов оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Очередная акция против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Парламент Грузии сегодня принял проект в третьем и окончательном чтении, но демонстранты не собираются расходиться. Ситуация накалилась после того, как участники митинга силой сняли железные ограждения, установленные на внешнем периметре законодательного органа. Силовики также продолжают вытеснять участников акции против закона об иноагентах с проспекта Руставели, на территории проспекта стоят подразделения спецназа и водометы. МВД Грузии просит демонстрантов действовать в рамках законодательства.Спустя час сотрудники правоохранительных органов начали покидать проспект Руставели, с места также убрали спецтехнику. Демонстранты все еще остаются на прилегающей к парламенту территории и не собираются расходиться. Силовики переместились во внутренний двор парламента.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Но вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент", хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное различие между американским и грузинским законом в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.При этом против принятия новой нормы активно выступают США и их союзники. В частности, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе даже пришлось отменить визит в Штаты, так как Вашингтон потребовал от него временно отозвать проект об иноагентах. А в Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что принятие закона станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС.Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).

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https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

https://ria.ru/20240513/ivanishvili-1945741852.html

https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

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Правоохранители оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии Правоохранители оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-14T17:25 true PT0M36S

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах