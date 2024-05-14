https://ria.ru/20240514/tbilisi-1945792848.html

У парламента в Тбилиси начали собираться протестующие

У парламента в Тбилиси начали собираться протестующие - РИА Новости, 14.05.2024

У парламента в Тбилиси начали собираться протестующие

Жители Тбилиси возобновляют акцию протеста у парламента Грузии, где состоится третье чтение законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:55

2024-05-14T10:55

2024-05-14T10:55

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грузия

тбилиси

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Жители Тбилиси возобновляют акцию протеста у парламента Грузии, где состоится третье чтение законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание начнется в 12.00 по местному времени(11.00 мск). Ожидается, что депутаты проголосуют за законопроект во вторник в третьем и окончательном чтении, несмотря на акции протеста. На данный момент проспект Руставели перед парламентом не перекрыт из-за небольшого количества протестующих. Большая часть митингующих стоит у входа в парламент на боковой улице, где дежурит полиция. К зданию парламента группами направляются студенты разных вузов. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html

https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, грузия, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах