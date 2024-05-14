https://ria.ru/20240514/svyaschennik-1945730151.html
"Это грех": священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников
"Это грех": священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников - РИА Новости, 14.05.2024
"Это грех": священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников
На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – уместно помолиться в храме или у могилы, заказать панихиду, а не устраивать "трапезу с покойником" — РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T04:30
2024-05-14T04:30
2024-05-14T05:35
религия
пасха
религия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – уместно помолиться в храме или у могилы, заказать панихиду, а не устраивать "трапезу с покойником" — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Верующие встречают Радоницу – первый после Пасхи день, когда в Церкви можно поминать усопших. Во время праздника Воскресения Христова (в этом году 5 мая), предшествующей ему Страстной неделя и последующей Светлой недели, в храмах не поминают усопших. И хотя празднуют Пасху целых 40 дней, после Светлой недели и Фомина Воскресенья, а именно со вторника второй недели после Пасхи, то есть Радоницы, уже разрешены поминовения усопших."Название "Радоница" – народное. Я слышал о двух популярных версиях его происхождения. Первая — от слова "род", "родоница", поминовение родных, то есть ближе к языческому контексту, а вторая имеет объяснение, связанное с христианством, что это от слова "радость", поскольку Радоница всегда приходится на сорокадневный период празднования Пасхи. И хотя мы продолжаем праздновать, но постепенно жизнь входит в обычное русло, так, на Красную горку (в этом году 12 мая) разрешаются венчания, которые также не совершались в пасхальный период, а на Радоницу – поминовение усопших", — сказал отец Максим Первозванский.Поскольку богослужебный суточный круг начинается накануне вечером, фактически в храмах начинают поминать усопших на вечернем богослужении в понедельник, отметил священник."В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – "за упокой"; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение", — пояснил протоиерей.Вместе с тем он предостерег от следования некоторым "народным" обычаям. "Еду на могиле оставляют, напитки, поливают могилу, скатерть стелют. То есть пытаются усопшего накормить, напоить, получается трапеза с покойником — такие языческие представления об общении с усопшим. Это все грех", — подчеркнул отец Максим.Впрочем, у могилы можно и перекусить, "если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения". "Родственники собрались, прибрались на могиле, помолились — в целом почтили память усопшего, кто как может, а потом, если проголодались, перекусили. Ну а поминки, застолье лучше утраивать после — дома или в кафе", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240512/antipaskha-1944773035.html
https://ria.ru/20240512/pervozvanskiy-1944770367.html
https://ria.ru/20240506/yaytsa-1944058906.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, религия
"Это грех": священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников
Протоиерей Первозванский: на Радоницу неуместно устраивать трапезу с покойником
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – уместно помолиться в храме или у могилы, заказать панихиду, а не устраивать "трапезу с покойником" — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Верующие встречают Радоницу – первый после Пасхи день, когда в Церкви можно поминать усопших. Во время праздника Воскресения Христова (в этом году 5 мая), предшествующей ему Страстной неделя и последующей Светлой недели, в храмах не поминают усопших. И хотя празднуют Пасху целых 40 дней, после Светлой недели и Фомина Воскресенья, а именно со вторника второй недели после Пасхи, то есть Радоницы, уже разрешены поминовения усопших.
"Название "Радоница" – народное. Я слышал о двух популярных версиях его происхождения. Первая — от слова "род", "родоница", поминовение родных, то есть ближе к языческому контексту, а вторая имеет объяснение, связанное с христианством, что это от слова "радость", поскольку Радоница всегда приходится на сорокадневный период празднования Пасхи. И хотя мы продолжаем праздновать, но постепенно жизнь входит в обычное русло, так, на Красную горку (в этом году 12 мая) разрешаются венчания, которые также не совершались в пасхальный период, а на Радоницу – поминовение усопших", — сказал отец Максим Первозванский.
Поскольку богослужебный суточный круг начинается накануне вечером, фактически в храмах начинают поминать усопших на вечернем богослужении в понедельник, отметил священник.
"В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – "за упокой"; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение", — пояснил протоиерей.
Вместе с тем он предостерег от следования некоторым "народным" обычаям. "Еду на могиле оставляют, напитки, поливают могилу, скатерть стелют. То есть пытаются усопшего накормить, напоить, получается трапеза с покойником — такие языческие представления об общении с усопшим. Это все грех", — подчеркнул отец Максим.
Впрочем, у могилы можно и перекусить, "если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения". "Родственники собрались, прибрались на могиле, помолились — в целом почтили память усопшего, кто как может, а потом, если проголодались, перекусили. Ну а поминки, застолье лучше утраивать после — дома или в кафе", — заключил собеседник агентства.