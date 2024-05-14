https://ria.ru/20240514/svo-1945828522.html
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2024
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков
Москва намерена добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:23
2024-05-14T12:23
2024-05-14T12:23
специальная военная операция на украине
москва
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва намерена добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены добиваться своих целей", - сказал он журналистам, говоря о продолжающейся СВО.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков
Песков: Россия будет добиваться своих целей в рамках спецоперации на Украине