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Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/svo-1945828522.html
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2024
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков
Москва намерена добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:23
2024-05-14T12:23
специальная военная операция на украине
москва
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва намерена добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены добиваться своих целей", - сказал он журналистам, говоря о продолжающейся СВО.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html
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Варвара Скокшина
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москва, россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Москва будет добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил Песков

Песков: Россия будет добиваться своих целей в рамках спецоперации на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва намерена добиваться своих целей в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы намерены добиваться своих целей", - сказал он журналистам, говоря о продолжающейся СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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