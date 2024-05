https://ria.ru/20240514/sunak-1945765259.html

Британцы унизили Сунака после гневной тирады с упоминанием Путина

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail резко отреагировали на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака об угрозе ядерной эскалации с обвинениями в адрес Владимира Путина.Накануне Сунак выступил в аналитическом центре Policy Exchange, раскритиковав лидера оппозиции лейбориста Кира Стармера и призвав не доверять ему в вопросе безопасности. Премьер утверждает, что "безрассудное поведение" Путина якобы подвело всех к "опасной ядерной эскалации", а страна сталкивается с угрозой "оси авторитарных государств, таких как Россия, Иран, Северная Корея и Китай", которые якобы стремятся подорвать британские ценности. Также он заявил, что лейбористы не смогут справиться и с другими проблемами Великобритании."Сунак запускает проект "Страх"! У него смелые планы по обеспечению нашей безопасности! Сваливай!" — потребовал пользователь Loonatic."Действительно? У нас было 14 лет с жесткой экономией консерваторов (для беднейших 40%), разрушением инфраструктуры, личной жадностью, явной ложью, бахвальством и некомпетентностью, и они все еще пытаются винить в своих собственных неудачах лейбористов!" — возмутился DiogenesTheCynic."Смехотворно слышать это от тебя и твоих однопартийцев! Ты мечтаешь стать комиком?" – задался вопросом davgud."Сунак выступает так, будто все ошибки совершил кто-то другой. Как у него хватает смелости вообще что-то говорить. Правительства полностью подвели эту некогда великую страну. Они не патриоты Британии", — выразил мнение jenco."Он говорит о защите от внешних угроз, но наш образ жизни будет кардинально изменен изнутри с помощью демократии и уровня рождаемости", — написал Unite to be strong."Возможно, самая бредовая политическая речь, которую я когда-либо слышал", — указал Nowhatabouts."Не похоже, что консерваторы могут справиться с этим, судя по их прошлым достижениям. За годы своего пребывания у власти они добились значительного сокращения расходов на оборону", — заметил db4073155."Говорит партия, которая последние 14 лет регулярно сокращала оборонный бюджет!" — добавил ToriesRToast.В Великобритании 2 мая прошли выборы в местные органы власти. По их итогам консерваторы потеряли почти половину мест в местных советах и теперь контролируют всего шесть из них. Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг консерваторов опустился до рекордно низкого с 1978 года — 19%, в то время как лейбористы обгоняют их на 25%.

