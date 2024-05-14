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В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев
В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев - РИА Новости, 14.05.2024
В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев
В Еврейской автономной области осудили на 1,5 года условно студентку, которая призывала убивать евреев, сообщает управление ФСБ России по региону. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:01
2024-05-14T06:01
2024-05-14T06:01
происшествия
еврейская автономная область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. В Еврейской автономной области осудили на 1,5 года условно студентку, которая призывала убивать евреев, сообщает управление ФСБ России по региону. "Девушка разместила в популярном мессенджере сети "Интернет" информацию с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Кроме того, высказывала намерения о физической расправе над своими одногруппниками из-за сложившихся неприязненных отношений с ними", – говорится в сообщении. Биробиджанский районный суд признал ее виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и приговорил к полутора годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
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происшествия, еврейская автономная область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Еврейская автономная область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев
В ЕАО студентка получила условный срок за призывы убивать евреев