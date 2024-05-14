https://ria.ru/20240514/studentka-1945763427.html

В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев

В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев - РИА Новости, 14.05.2024

В ЕАО осудили студентку, призывавшую убивать евреев

В Еврейской автономной области осудили на 1,5 года условно студентку, которая призывала убивать евреев, сообщает управление ФСБ России по региону. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:01

2024-05-14T06:01

2024-05-14T06:01

происшествия

еврейская автономная область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. В Еврейской автономной области осудили на 1,5 года условно студентку, которая призывала убивать евреев, сообщает управление ФСБ России по региону. "Девушка разместила в популярном мессенджере сети "Интернет" информацию с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Кроме того, высказывала намерения о физической расправе над своими одногруппниками из-за сложившихся неприязненных отношений с ними", – говорится в сообщении. Биробиджанский районный суд признал ее виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и приговорил к полутора годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

https://ria.ru/20240312/russkie-1932475247.html

еврейская автономная область

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, еврейская автономная область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)