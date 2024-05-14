https://ria.ru/20240514/stavki-1945989099.html

Пониженные ставки для плательщиков УСН продлили в Омской области

Пониженные ставки для плательщиков УСН продлили в Омской области - РИА Новости, 14.05.2024

Пониженные ставки для плательщиков УСН продлили в Омской области

В Омской области состоялась встреча между предпринимателями региона и губернатором Виталием Хоценко, по ее итогам достигнуто принципиальное решение о продлении... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:56

2024-05-14T19:56

2024-05-14T19:56

твой бизнес

омская область

виталий хоценко

твой бизнес – новости

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Омской области состоялась встреча между предпринимателями региона и губернатором Виталием Хоценко, по ее итогам достигнуто принципиальное решение о продлении в регионе по просьбе бизнесменов действия пониженных ставок для плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщает пресс-служба правительства региона. Хоценко поручил проработать дополнительно до 1 июля сроки действия пониженных ставок, а также размер и виды деятельности. Предлагается в качестве дополнительного условия для применения пониженных ставок ввести критерий - количество рабочих мест, созданных предпринимателем. На поддержку бизнесу в Омской области за год направлено по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" почти полмиллиарда рублей. В дополнение к федеральным мерам поддержки малого бизнеса регион вводит дополнительно свои: фонд микрофинансирования запустил новые продукты льготного кредитования "Стартап", "Приоритет региона" и "Рефинансирование". Также в Омской области сохранились ставки по региональным займам на уровне, не превышающем 8%. Кроме того, в регионе действует ряд областных законов по уменьшению налоговой нагрузки на бизнес. "Хотел бы отметить, что в прошлом году мы достигли хороших результатов. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса у нас выросло на 11% и достигло 313 тысяч человек. Налоговые поступления от предпринимательских организаций увеличились на 16,5% или на 3 миллиарда 700 миллионов рублей", - сказал Хоценко, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в регионе и впредь будут совершенствовать систему поддержки малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, виталий хоценко, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)