https://ria.ru/20240514/stavki-1945989099.html
Пониженные ставки для плательщиков УСН продлили в Омской области
Пониженные ставки для плательщиков УСН продлили в Омской области - РИА Новости, 14.05.2024
Пониженные ставки для плательщиков УСН продлили в Омской области
В Омской области состоялась встреча между предпринимателями региона и губернатором Виталием Хоценко, по ее итогам достигнуто принципиальное решение о продлении... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:56
2024-05-14T19:56
2024-05-14T19:56
твой бизнес
омская область
виталий хоценко
твой бизнес – новости
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Омской области состоялась встреча между предпринимателями региона и губернатором Виталием Хоценко, по ее итогам достигнуто принципиальное решение о продлении в регионе по просьбе бизнесменов действия пониженных ставок для плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщает пресс-служба правительства региона. Хоценко поручил проработать дополнительно до 1 июля сроки действия пониженных ставок, а также размер и виды деятельности. Предлагается в качестве дополнительного условия для применения пониженных ставок ввести критерий - количество рабочих мест, созданных предпринимателем. На поддержку бизнесу в Омской области за год направлено по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" почти полмиллиарда рублей. В дополнение к федеральным мерам поддержки малого бизнеса регион вводит дополнительно свои: фонд микрофинансирования запустил новые продукты льготного кредитования "Стартап", "Приоритет региона" и "Рефинансирование". Также в Омской области сохранились ставки по региональным займам на уровне, не превышающем 8%. Кроме того, в регионе действует ряд областных законов по уменьшению налоговой нагрузки на бизнес. "Хотел бы отметить, что в прошлом году мы достигли хороших результатов. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса у нас выросло на 11% и достигло 313 тысяч человек. Налоговые поступления от предпринимательских организаций увеличились на 16,5% или на 3 миллиарда 700 миллионов рублей", - сказал Хоценко, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в регионе и впредь будут совершенствовать систему поддержки малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html
https://ria.ru/20240319/konferentsiya-1934219972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Омская область, Виталий Хоценко, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Омской области состоялась встреча между предпринимателями региона и губернатором Виталием Хоценко, по ее итогам достигнуто принципиальное решение о продлении в регионе по просьбе бизнесменов действия пониженных ставок для плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщает пресс-служба правительства региона.
Хоценко
поручил проработать дополнительно до 1 июля сроки действия пониженных ставок, а также размер и виды деятельности. Предлагается в качестве дополнительного условия для применения пониженных ставок ввести критерий - количество рабочих мест, созданных предпринимателем.
На поддержку бизнесу в Омской области за год направлено по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" почти полмиллиарда рублей. В дополнение к федеральным мерам поддержки малого бизнеса регион вводит дополнительно свои: фонд микрофинансирования запустил новые продукты льготного кредитования "Стартап", "Приоритет региона" и "Рефинансирование".
Также в Омской области сохранились ставки по региональным займам на уровне, не превышающем 8%. Кроме того, в регионе действует ряд областных законов по уменьшению налоговой нагрузки на бизнес.
«
"Хотел бы отметить, что в прошлом году мы достигли хороших результатов. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса у нас выросло на 11% и достигло 313 тысяч человек. Налоговые поступления от предпринимательских организаций увеличились на 16,5% или на 3 миллиарда 700 миллионов рублей", - сказал Хоценко, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в регионе и впредь будут совершенствовать систему поддержки малого и среднего бизнеса.