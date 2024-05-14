Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие
Старовойт поблагодарил Путина, Мишустина и депутатов ГД за оказанное доверие
Роман Старовойт . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Роман Старовойт поблагодарил президента, премьер-министра и депутатов Госдумы за оказанное доверие.
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"Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь. И я благодарен президенту, председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину и всем депутатам Государственной думы за оказанное доверие", - говорится в сообщении в Telegram-канале Старовойта.
Биография Романа Старовойта
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Он не оставил без внимание и Курскую область, где был губернатором с октября 2018 года. Он поблагодарил земляков за поддержку, которую получал, когда был на посту.
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" Чуть более пяти лет назад - в октябре 2018 года я приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области. Для меня это было совершенно особенным назначением. Ведь Курск - место моего рождения, моя малая Родина, здесь родились и проживали мои предки. Я рад, что после начала моей работы в регионе всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи", - отметил Старовойт.
По его словам, несмотря на серьезные вызовы, за пять лет Курская область стала рекордсменом по ряду направлений. Старовойт добавил, что работа "на земле" дала ему бесценный опыт.
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"Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю! .. Спасибо, куряне! И желаю только процветания моей родной земле!" - заключил Старовойт.
С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года Старовойт являлся руководителем Федерального дорожного агентства. Кроме того, с 1 октября по 10 октября 2018 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. Позже, 11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а в сентябре 2019 года по итогам голосования стал губернатором региона.