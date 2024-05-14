https://ria.ru/20240514/starovoyt-1946021296.html

Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие

Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие - РИА Новости, 14.05.2024

Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие

Новый глава Минтранса РФ Роман Старовойт поблагодарил президента, премьер-министра и депутатов Госдумы за оказанное доверие. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:55

2024-05-14T23:55

2024-05-14T23:55

политика

курская область

россия

курск

роман старовойт

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945934188_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_0bb67e2b215575a710d7c2ccd1fa82ac.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Роман Старовойт поблагодарил президента, премьер-министра и депутатов Госдумы за оказанное доверие. "Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь. И я благодарен президенту, председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину и всем депутатам Государственной думы за оказанное доверие", - говорится в сообщении в Telegram-канале Старовойта. Он не оставил без внимание и Курскую область, где был губернатором с октября 2018 года. Он поблагодарил земляков за поддержку, которую получал, когда был на посту. " Чуть более пяти лет назад - в октябре 2018 года я приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области. Для меня это было совершенно особенным назначением. Ведь Курск - место моего рождения, моя малая Родина, здесь родились и проживали мои предки. Я рад, что после начала моей работы в регионе всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи", - отметил Старовойт. По его словам, несмотря на серьезные вызовы, за пять лет Курская область стала рекордсменом по ряду направлений. Старовойт добавил, что работа "на земле" дала ему бесценный опыт. "Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю! .. Спасибо, куряне! И желаю только процветания моей родной земле!" - заключил Старовойт. С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года Старовойт являлся руководителем Федерального дорожного агентства. Кроме того, с 1 октября по 10 октября 2018 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. Позже, 11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а в сентябре 2019 года по итогам голосования стал губернатором региона.

https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945528851.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

курская область

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, россия, курск, роман старовойт, госдума рф