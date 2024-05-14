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Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие - РИА Новости, 14.05.2024
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23:55 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/starovoyt-1946021296.html
Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие
Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие - РИА Новости, 14.05.2024
Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие
Новый глава Минтранса РФ Роман Старовойт поблагодарил президента, премьер-министра и депутатов Госдумы за оказанное доверие. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:55
2024-05-14T23:55
политика
курская область
россия
курск
роман старовойт
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Роман Старовойт поблагодарил президента, премьер-министра и депутатов Госдумы за оказанное доверие. "Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь. И я благодарен президенту, председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину и всем депутатам Государственной думы за оказанное доверие", - говорится в сообщении в Telegram-канале Старовойта. Он не оставил без внимание и Курскую область, где был губернатором с октября 2018 года. Он поблагодарил земляков за поддержку, которую получал, когда был на посту. " Чуть более пяти лет назад - в октябре 2018 года я приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области. Для меня это было совершенно особенным назначением. Ведь Курск - место моего рождения, моя малая Родина, здесь родились и проживали мои предки. Я рад, что после начала моей работы в регионе всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи", - отметил Старовойт. По его словам, несмотря на серьезные вызовы, за пять лет Курская область стала рекордсменом по ряду направлений. Старовойт добавил, что работа "на земле" дала ему бесценный опыт. "Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю! .. Спасибо, куряне! И желаю только процветания моей родной земле!" - заключил Старовойт. С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года Старовойт являлся руководителем Федерального дорожного агентства. Кроме того, с 1 октября по 10 октября 2018 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. Позже, 11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а в сентябре 2019 года по итогам голосования стал губернатором региона.
https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945528851.html
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политика, курская область, россия, курск, роман старовойт, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Курск, Роман Старовойт, Госдума РФ
Старовойт поблагодарил Путина за оказанное доверие

Старовойт поблагодарил Путина, Мишустина и депутатов ГД за оказанное доверие

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Роман Старовойт . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Роман Старовойт поблагодарил президента, премьер-министра и депутатов Госдумы за оказанное доверие.
«
"Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь. И я благодарен президенту, председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину и всем депутатам Государственной думы за оказанное доверие", - говорится в сообщении в Telegram-канале Старовойта.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Романа Старовойта
Вчера, 22:38
Он не оставил без внимание и Курскую область, где был губернатором с октября 2018 года. Он поблагодарил земляков за поддержку, которую получал, когда был на посту.
«
" Чуть более пяти лет назад - в октябре 2018 года я приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области. Для меня это было совершенно особенным назначением. Ведь Курск - место моего рождения, моя малая Родина, здесь родились и проживали мои предки. Я рад, что после начала моей работы в регионе всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи", - отметил Старовойт.
По его словам, несмотря на серьезные вызовы, за пять лет Курская область стала рекордсменом по ряду направлений. Старовойт добавил, что работа "на земле" дала ему бесценный опыт.
«
"Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю! .. Спасибо, куряне! И желаю только процветания моей родной земле!" - заключил Старовойт.
С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года Старовойт являлся руководителем Федерального дорожного агентства. Кроме того, с 1 октября по 10 октября 2018 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. Позже, 11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а в сентябре 2019 года по итогам голосования стал губернатором региона.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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ПолитикаКурская областьРоссияКурскРоман СтаровойтГосдума РФ
 
 
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