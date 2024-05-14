https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945933636.html

Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России

Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:51

2024-05-14T16:51

2024-05-14T16:58

россия

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

роман старовойт

политика

курская область

михаил мишустин

виталий савельев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России."За" проголосовали 429 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.Кандидатуру Старовойта, который был губернатором Курской области, на должность министра транспорта РФ предложил председатель правительства Михаил Мишустин. До него этот пост занимал Виталий Савельев, который был номинирован на должность вице-премьера РФ по транспорту и утвержден на пленарном заседании Госдумы в понедельник.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, роман старовойт, политика, курская область, михаил мишустин, виталий савельев