Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 14.05.2024 (обновлено: 16:58 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945933636.html
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:51
2024-05-14T16:58
россия
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
роман старовойт
политика
курская область
михаил мишустин
виталий савельев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_475f67ef5d0502c60e11c72102089dcc.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России."За" проголосовали 429 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.Кандидатуру Старовойта, который был губернатором Курской области, на должность министра транспорта РФ предложил председатель правительства Михаил Мишустин. До него этот пост занимал Виталий Савельев, который был номинирован на должность вице-премьера РФ по транспорту и утвержден на пленарном заседании Госдумы в понедельник.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_b83fcfeda8098f5277b4bee17f5f11b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, роман старовойт, политика, курская область, михаил мишустин, виталий савельев
Россия, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Роман Старовойт, Политика, Курская область, Михаил Мишустин, Виталий Савельев
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России

Госдума утвердила Старовойта главой Министерства транспорта России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоман Старовойт выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Роман Старовойт выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Роман Старовойт выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России.
"За" проголосовали 429 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.
Кандидатуру Старовойта, который был губернатором Курской области, на должность министра транспорта РФ предложил председатель правительства Михаил Мишустин. До него этот пост занимал Виталий Савельев, который был номинирован на должность вице-премьера РФ по транспорту и утвержден на пленарном заседании Госдумы в понедельник.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
РоссияГосдума РФНазначение нового состава правительства РоссииРоман СтаровойтПолитикаКурская областьМихаил МишустинВиталий Савельев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала