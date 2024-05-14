https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945933636.html
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:51
2024-05-14T16:51
2024-05-14T16:58
россия
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
роман старовойт
политика
курская область
михаил мишустин
виталий савельев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Романа Старовойта министром транспорта России."За" проголосовали 429 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.Кандидатуру Старовойта, который был губернатором Курской области, на должность министра транспорта РФ предложил председатель правительства Михаил Мишустин. До него этот пост занимал Виталий Савельев, который был номинирован на должность вице-премьера РФ по транспорту и утвержден на пленарном заседании Госдумы в понедельник.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, роман старовойт, политика, курская область, михаил мишустин, виталий савельев
Россия, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Роман Старовойт, Политика, Курская область, Михаил Мишустин, Виталий Савельев
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта России
Госдума утвердила Старовойта главой Министерства транспорта России