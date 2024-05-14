https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945865726.html
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:58
2024-05-14T13:58
2024-05-14T14:59
госдума рф
роман старовойт
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к 12-му вопросу - об утверждении Старовойта Романа Владимировича министром транспорта Российской Федерации", - сказал он.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945834853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, роман старовойт, россия, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Роман Старовойт, Россия, Вячеслав Володин, Политика
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта
Володин: ГД рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта