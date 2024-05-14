https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945865726.html

Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта

Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:58

2024-05-14T13:58

2024-05-14T14:59

госдума рф

роман старовойт

россия

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к 12-му вопросу - об утверждении Старовойта Романа Владимировича министром транспорта Российской Федерации", - сказал он.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.

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россия

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Варвара Скокшина

госдума рф, роман старовойт, россия, вячеслав володин, политика