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Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта - РИА Новости, 14.05.2024
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13:58 14.05.2024 (обновлено: 14:59 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945865726.html
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:58
2024-05-14T14:59
госдума рф
роман старовойт
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к 12-му вопросу - об утверждении Старовойта Романа Владимировича министром транспорта Российской Федерации", - сказал он.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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госдума рф, роман старовойт, россия, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Роман Старовойт, Россия, Вячеслав Володин, Политика
Госдума рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта

Володин: ГД рассматривает вопрос утверждения Старовойта министром транспорта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра транспорта РФ Роман Старовойт выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра транспорта РФ Роман Старовойт выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра транспорта РФ Роман Старовойт выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Романа Старовойта министром транспорта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Переходим к 12-му вопросу - об утверждении Старовойта Романа Владимировича министром транспорта Российской Федерации", - сказал он.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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