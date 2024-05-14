https://ria.ru/20240514/srok-1945973435.html
В Германии офицеру, обвиняемому в "шпионаже" на Россию, запросили срок
В Германии офицеру, обвиняемому в "шпионаже" на Россию, запросили срок - РИА Новости, 14.05.2024
В Германии офицеру, обвиняемому в "шпионаже" на Россию, запросили срок
Прокуратура Германии запросила у суда 3,5 года лишения свободы для страдавшего психическим заболеванием офицера бундесвера, обвиняемого в разведывательной... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:31
2024-05-14T18:31
2024-05-14T18:48
в мире
россия
германия
дюссельдорф
focus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572913534_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a0823aaf2a22d7f4960ea9a802c70661.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура Германии запросила у суда 3,5 года лишения свободы для страдавшего психическим заболеванием офицера бундесвера, обвиняемого в разведывательной деятельности в пользу России, сообщило во вторник информационное агентство DPA. "Федеральная прокуратура потребовала три с половиной года лишения свободы для офицера бундесвера, сознавшегося в шпионаже в пользу России", - пишет агентство. "Обвинение полностью подтверждено", - приводит DPA слова представителя прокуратуры в высшем земельном суде Дюссельдорфа. По словам представителя прокуратуры, обвиняемый практически открыто оказывал содействие России, чтобы вооруженные силы РФ получили преимущество. Сообщается, что обвиняемый предоставил России секретную информацию. Оглашение приговора ориентировочно намечено на 27 мая. В конце апреля 54-летний капитан частично признал вину. Он заявил, что находился в очень плохом психическом состоянии и что им двигал страх перед ядерной эскалацией. Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".
https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240315/razgovor-1933260628.html
россия
германия
дюссельдорф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572913534_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d6ee282f6b64b0a540c0f4d50e0370a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, дюссельдорф, focus
В мире, Россия, Германия, Дюссельдорф, Focus
В Германии офицеру, обвиняемому в "шпионаже" на Россию, запросили срок
В Германии офицеру, обвиняемому в "шпионаже" на РФ, запросили 3,5 года тюрьмы