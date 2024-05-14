https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945865942.html

Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области

Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:59

2024-05-14T13:59

2024-05-14T14:03

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692143_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_b8cb8c3c4d0faae45c79321f79a23616.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240514/volchansk-1945801321.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)