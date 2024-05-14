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Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области
Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:59
2024-05-14T13:59
2024-05-14T14:03
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" освободила село Бугроватка в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" продвинулись вглубь обороны противника