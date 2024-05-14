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Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника - РИА Новости, 14.05.2024
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13:39 14.05.2024 (обновлено: 13:41 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945860172.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника - РИА Новости, 14.05.2024
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника
ВСУ за сутки потеряли до 135 человек в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:39
2024-05-14T13:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 человек в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.Подразделения "Севера" "нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области", говорится в сводке военного ведомства."Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - отмечает МО РФ.По данным российского минобороны, "ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей".
россия
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россия, вооруженные силы украины, украина, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника

ВСУ за сутки потеряли до 135 человек в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 человек в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
Подразделения "Севера" "нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области", говорится в сводке военного ведомства.
"Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - отмечает МО РФ.
По данным российского минобороны, "ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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