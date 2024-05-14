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Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника - РИА Новости, 14.05.2024

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника

ВСУ за сутки потеряли до 135 человек в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:39

2024-05-14T13:39

2024-05-14T13:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 человек в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.Подразделения "Севера" "нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области", говорится в сводке военного ведомства."Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - отмечает МО РФ.По данным российского минобороны, "ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей".

россия

украина

волчанск

харьковская область

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россия, вооруженные силы украины, украина, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)