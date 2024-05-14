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Жители Хабаровского края оформили 224 соцконтракта на развитие бизнеса - РИА Новости, 14.05.2024
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17:27 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/sotskontrakt-1945940245.html
Жители Хабаровского края оформили 224 соцконтракта на развитие бизнеса
Жители Хабаровского края оформили 224 соцконтракта на развитие бизнеса - РИА Новости, 14.05.2024
Жители Хабаровского края оформили 224 соцконтракта на развитие бизнеса
Около 1400 человек с начала года обратились за государственной социальной помощью в Хабаровском крае, самым популярным направлением оказалось ведение бизнеса –... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:27
2024-05-14T17:27
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около 1400 человек с начала года обратились за государственной социальной помощью в Хабаровском крае, самым популярным направлением оказалось ведение бизнеса – было оформлено 224 контракта, сообщает пресс-служба правительства региона. Более 109 миллионов рублей направили на меры социальной поддержки с начала года. На эти деньги получатели открыли свое дело в индустрии красоты, лечебно-оздоровительной медицины, авторемонта, пошива одежды, некоторые занялись личным подсобным хозяйством и смогли трудоустроиться. "Среди самых популярных направлений соцконторакта стали: ведение бизнеса – 224 контракта, поиск работы – 11 контрактов, ведение личного подсобного хозяйства – 71 контракт", - говорится в сообщении. Право на социальный контракт имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. "Контракт заключается на разные сроки в зависимости от цели. Например, срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет 12 месяцев, на поиск работы до 9 месяцев", - сказала заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер соцподдержки министерства соцзащиты по региону Татьяна Легких. Одним из получателей соцконтракта стала Полина Су-Чан-Жи. Она оформила выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На эти деньги открыла свою студию татуажа.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край

Жители Хабаровского края оформили 224 соцконтракта на развитие бизнеса

© Фото : министерство социальной защиты Хабаровского краяКабинет косметического татуажа Полины Су-Чан-Жи
Кабинет косметического татуажа Полины Су-Чан-Жи - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : министерство социальной защиты Хабаровского края
Кабинет косметического татуажа Полины Су-Чан-Жи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Около 1400 человек с начала года обратились за государственной социальной помощью в Хабаровском крае, самым популярным направлением оказалось ведение бизнеса – было оформлено 224 контракта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Более 109 миллионов рублей направили на меры социальной поддержки с начала года. На эти деньги получатели открыли свое дело в индустрии красоты, лечебно-оздоровительной медицины, авторемонта, пошива одежды, некоторые занялись личным подсобным хозяйством и смогли трудоустроиться.
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"Среди самых популярных направлений соцконторакта стали: ведение бизнеса – 224 контракта, поиск работы – 11 контрактов, ведение личного подсобного хозяйства – 71 контракт", - говорится в сообщении.
Право на социальный контракт имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения.
"Контракт заключается на разные сроки в зависимости от цели. Например, срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет 12 месяцев, на поиск работы до 9 месяцев", - сказала заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер соцподдержки министерства соцзащиты по региону Татьяна Легких.
Одним из получателей соцконтракта стала Полина Су-Чан-Жи. Она оформила выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На эти деньги открыла свою студию татуажа.
 
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