https://ria.ru/20240514/solntsestoyanie-2024-1945878274.html

День летнего солнцестояния-2024: когда будет, обычаи и традиции праздника

День летнего солнцестояния в 2024 году: какого числа, история и традиции праздника

День летнего солнцестояния-2024: когда будет, обычаи и традиции праздника

День летнего солнцестояния – первый день астрономического лета в Северном полушарии. Период, когда солнце находится на максимальной высоте над планетой,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:55

2024-05-14T14:55

2024-05-14T14:55

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россия

день летнего солнцестояния

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День летнего солнцестояния – первый день астрономического лета в Северном полушарии. Период, когда солнце находится на максимальной высоте над планетой, выпадает на 20, 21 или 22 июня. После этой даты дни становятся короче, а ночи – длиннее. Какого числа отмечается праздник в 2024 году, что происходит в это время, традиции и обычаи, – в материале РИА Новости.День летнего солнцестоянияЛетнее солнцестояние – особое астрономическое событие, которое ежегодно происходит в первый летний месяц. Этот древний праздник принято отмечать во многих культурах мира. Солнце в этот день проходит самый длинный путь по небосводу и занимает максимальную высоту над горизонтом.ИсторияНа протяжении многих столетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для народов разных культур. Событие имеет древние корни и является особым моментом в календаре, ему придают магическое значение.Наши предки с особым уважением относились к солнцу. Для язычников светило обладало божественной властью, а летнее солнцестояние означало расцвет сил природы. На Руси в период летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, который позже перенесли на 7 июля в связи с принятием григорианского календаря и совмещением языческого праздника с праздником Иоанна Крестителя.До наших дней сохранились и связанные с событием ритуалы: люди устраивают гулянья, плетут венки из цветов, собирают целебные травы, разводят костры и прыгают через них, танцуют вокруг раскрашенного столба.Какого числа отмечаетсяЛетнее солнцестояние всегда приходится на конец первого летнего месяца. Самый длинный день в году в Северном полушарии обычно наступает 20 или 21 июня. В редких случаях он выпадает на 22 июня, в эту дату оно произойдет только в 2203 году. Длина светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты, а в регионах может быть разной. В 2024 году летнее солнцестояние произойдет 20 июня в 23:51 по московскому времени в Северном полушарии и 21 декабря в Южном полушарии.Что происходит в день летнего солнцестоянияГлядя на солнце люди отмечают, что в эти сутки оно застывает в зените и не движется в течение всего дня. Дело в том, что высота небесного светила над горизонтом в этот день почти неизменна, отсюда и название – солнцестояние, или солнцеворот.Наклон оси вращения земли уменьшается до 23,4 градуса, и солнце достигает наивысшей точки своей траектории в небе. Затем звезда движется вниз по эклиптике и в Северном полушарии день начинает убывать, а ночь – прибавляться, а в Южном – наоборот.В 2024 году у этого дня будет особая энергетика. В эти уникальные сутки сочетание солнцестояния с полным солнечным затмением будут усиливаться жизненные силы и энергия, открывая людям новые возможности для роста, самовыражения и достижения.Обычаи и традицииИздревле считалось, что в день летнего солнцестояния сбываются даже самые заветные мечты, стоит только попросить помощи у солнца. Наши предки верили, что в эти магические сутки можно повлиять на свою судьбу.Люди считали, что магические обряды, проведенные на солнцеворот, влияют на дальнейшую жизнь. По обычаю, нужно встать рано, встретить рассвет и тогда, с первыми лучами солнце улучшит здоровье человека. По традиции важно уделить внимание и водным процедурам. Считается, что собранная в это утро роса принесет удачу, поможет сохранить красоту и молодость, выздороветь заболевшему. А купание в водоемах дарует человеку силу, здоровье и долголетие.В солнцеворот принято собирать цветы и травы. Плести из них венки и украшать жилища. Кроме того, в этот день жгут костры, водят хороводы. Во время гуляний парни и девушки выбирают понравившихся партнеров, с которыми прыгают через костер. Если при прыжке пара не расцепила рук – близка свадьба.Что принято делать в этот деньПо поверьям, солнце в этот день выплескивает поток позитивной энергии и обеспечивает защиту и процветание жителям земли. Этот мощный по своей энергетике период нужно использовать для изменений жизни в лучшую сторону, исполнения заветных желаний.Некоторые считают этот день особенно благоприятным для новых начинаний, другие – лучшим временем для расслабления. С самого утра следует нарядиться в яркую одежду желтого, красного, оранжевого, золотистого оттенков, надеть украшения и умыться утренней росой. Принято отдыхать на природе и веселиться, заниматься творчеством, очищать тело и душу. Можно визуализировать свои мечты, составить карту или список желаний.Что не принято делать в этот деньДень летнего солнцестояния нельзя проводить в унынии и одиночестве, испытывать негативные эмоции, агрессию и злость. Важно сохранять позитивный настрой, провести праздник в гармонии, освободиться от негатива и отпустить обиды.Не рекомендуется в это день причинять вред растениям, считается, что они в солнцестояние имеют особую силу и способны чувствовать наравне с людьми.ПриметыУдивительное астрономическое событие сопровождают погодные приметы:На солнцеворот большое значение имеют приметы, связанные с достатком, свадьбой и желаниями:

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https://ria.ru/20231222/den_zimnego_solntsestoyaniya-1917371029.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

в мире, россия, день летнего солнцестояния