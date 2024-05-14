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Слуцкий заявил, что ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
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16:09 14.05.2024 (обновлено: 16:21 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/slutskiy-1945916603.html
Слуцкий заявил, что ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры министров
Слуцкий заявил, что ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
Слуцкий заявил, что ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры министров
ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры на посты министров РФ, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:21
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
назначение нового состава правительства россии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры на посты министров РФ, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий."Партия ЛДПР поддержит членов кабинета", - сказал Слуцкий на пленарном заседании ГД, посвященном утверждению министров РФ.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), назначение нового состава правительства россии, россия, госдума рф
Политика, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Назначение нового состава правительства России, Россия, Госдума РФ
Слуцкий заявил, что ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры министров

Слуцки: ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры на посты министров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ЛДПР поддержит все предложенные кандидатуры на посты министров РФ, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"Партия ЛДПР поддержит членов кабинета", - сказал Слуцкий на пленарном заседании ГД, посвященном утверждению министров РФ.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Назначение нового состава правительства РоссииРоссияГосдума РФ
 
 
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